Украинцев предупредили о популярном виде обмана на кассах супермаркетов

На кассах супермаркетов все популярнее становится новый вид обмана покупателей. Как выяснили журналисты «Фразы», похожие случаи активно обсуждают на одном из столичных форумов.

Суть развода заключается в том, что продавец, видя, что покупатель взял много продуктов, на некоторые продукты вводит коды вручную. Это делается для того, чтобы насчитать лишние продукты, сообщает «РБК-Украина».

«У меня была ситуация, когда я купил килограмм картошки, а мне пробили как килограмм конфет, при этом я переплатил около 20 грн. Конечно, я не стал проверять это на кассе, потому что у меня было очень много продуктов, и банально чек был большим, заметить трудно. Одна знакомая также жаловались мне, как у нее в чеке оказалась красная рыба, вместо курицы. Представляете, в каких объемах каждый день обманывают обычных покупателей?» — написал на форуме один из обманутых покупателей.

Именно поэтому он призвал граждан быть максимально внимательными и всегда проверять чеки на кассе.

Ранее «Фраза» сообщала о том, как украинцев «разводят» в «черную пятницу».