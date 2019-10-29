Ученые умудрились отыскать новую планету в Солнечной системе

Международная группа астрономов нашла в Солнечной планете новую планету ‒ Гигею, которую ранее принимали за астероид. Как выяснили журналисты «Фразы», открытие было сделано с помощью приемника SPHERE, установленного на Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO).

Как передают российские СМИ, ученые смогли удостовериться, что Гигея соответствует всем четырем требованиям, чтобы считаться карликовой планетой: она вращается по орбите вокруг Солнца; не является ничьим спутником; не может расчистить район своей орбиты от других объектов и имеет массу, достаточную для того, чтобы под воздействием собственной гравитации принять относительно сферическую форму.

Сообщается, что диаметр Гигеи немного превышает 430 километров, в то время как самая крупная карликовая планета из пяти признанных официально ‒ Плутон ‒ имеет диаметр около 2400 километров.

Отмечается, что астрономы впервые наблюдали Гигею с разрешением, достаточным для того, чтобы изучить ее поверхность.

«Благодаря уникальным возможностям приемника SPHERE на VLT, одного из наиболее мощных в мире устройств для построения изображений, мы смогли непосредственно определить форму Гигеи, которая оказалась примерно сферической», — заявил ведущий исследователь Пьер Вернацца из Астрофизической лаборатории в Марселе (Франция).

По его словам, благодаря полученным изображениям Гигея может быть переквалифицирована в карликовую планету, на сегодняшний день самую маленькую в Солнечной системе.

Как писала «Фраза», астрономы заявили, что Юпитер «сожрал» одну из недоразвитых планет.

Ранее астрономы обнаружили объект, который мог прилететь к нам с другой звезды.