Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Главные новости за 28 октября 2019 года

Главные новости за 28 октября 2019 года

Стало известно, какие изменения ожидают получателей субсидий. В Украине собираются проверить всех, кто получает социальные выплаты от государства. Как выяснили журналисты «Фразы», под мониторинг попадут получатели пенсий, льгот, субсидий и стипендий. Верификация выплат будет включать проверку достоверности информации, на основании которой назначается помощь. Проверять собираются данные на предмет несоответствия в «автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных».

Из аэропорта «Киев» экстренно эвакуировали пассажиров. Сегодня, 28 октября, в Киеве из терминала аэропорта имени Сикорского (Жуляны) начали срочную эвакуацию пассажиров. Об этом на своей странице в Facebook написала сотрудница BBC Ольга Мальчевськая. По ее словам, эвакуацию объясняют «чрезвычайной ситуацией», однако некоторых пассажиров продолжают сажать на рейс.

На Одесщине из окна больницы выпали двое маленьких детей. В Одесской области в одной из больниц Великомихайловского района произошло ЧП: там из окна выпали двое маленьких детей. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции. Как отметили в ведомстве, накануне представители службы по делам детей забрали мальчика с девочкой (2017 и 2014 годов рождения) из неблагополучной семьи, ведь там были неприемлемые условия для жизни. Для обследования дети были доставлены в районную больницу и помещены в палату на втором этаже. Именно из ее окна они, оставленные без присмотра медперсонала, и упали.

В Чернигове вспышка гепатита оказалась серьезнее, чем предполагалось. В черниговской школе № 7 вспышка гепатита оказалась более серьезной, чем предполагалось. За выходные в медучреждения обратились трое школьников и на утро сегодняшнего дня в больнице находятся уже 15 учеников. У всех подозревают гепатит «А». При этом у одного из юных пациентов диагноз подтвердился лабораторно. В школе во время каникул проведут противоэпидемические мероприятия.

В харьковском метро случайно встретили антимайдановца «Топаза». В харьковском метро активисты встретили антимайдановца Игната Кромского (позывной «Топаз»), принимавшего активное участия в событиях зимы-весны 2014 года. Видеозапись «разговора по душам» появилась на просторах Youtube. Судя по кадрам, активист, в частности, спрашивал у «Топаза» о его жизни в Харькове, участии в беспорядках на Майдане и на улице Рымарской, а также интересовался, почему сепаратист находится не на «передовой в ЛДНР».

Под Днепром пациент на ходу выпал из кареты скорой помощи. На днях в Новомосковске (Днепропетровская область) из автомобиля скорой помощи прямо на ходу выпал пациент. Есть две версии произошедшего. По одной версии, мужчина был сильно пьян и сопротивлялся врачам, чтобы не доехать в больницу. По другой версии сами медики не плотно закрыли дверь «скорой», в результате чего и произошел этот инцидент.

Призывали сдаться: В США раскрыли подробности операции, в ходе которой был убит лидер ИГИЛ. Установить местонахождение лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади помог один из его ключевых помощников Исмаил аль-Этави. Около года назад он был арестован турецкими властями и передан Ираку. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракской разведке, помощник, в частности, рассказал, что аль-Багдади иногда проводил важные переговоры со своими командирами в микроавтобусах с овощами, которые постоянно передвигались.

Трамп оконфузился, перепутав Зеленского с Путиным. Американский лидер Дональд Трамп оконфузился, перепутав президентов Украины и России. Курьезная оговорка прозвучала во время общения с прессой на авиабазе Эндрюс (штат Мэриленд). Так, комментируя скандальный телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который может привести к его импичменту, он трижды упомянул об «идеальном разговоре» с украинским президентом.

Тэги: Киев, общество, Одесса, Харьков, происшествие, мир, экономика, Днепр, политика, Дональд Трамп, Чернигов, Топаз, курьезы

Комментарии

Статьи

28.10.19 09:52

Изгадим землю нашу, мать вашу

Автор: Александр Карпец

Интервью

18.10.19 12:27

Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
28.10.19 10:10

Почему властям Украины плевать на решения, принятые «именем Украины»

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

«Сірі кардинали» вінницьких онлайн-медіа. Як оточення екс-прем’єра Гройсмана контролює інформаційну політику Вінниччини
28.10.19 16:55

«Сірі кардинали» вінницьких онлайн-медіа. Як оточення екс-прем’єра Гройсмана контролює інформаційну політику Вінниччини

Автор: News.ua

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 28 октября 2019 года

Главные новости за 28 октября 2019 года
28.10.19 20:30
540
Последние новости
28.10.19 21:03

Ученые умудрились отыскать новую планету в Солнечной системе
28.10.19 20:30

Главные новости за 28 октября 2019 года
28.10.19 20:23

В Сеть «слили» видео с места ликвидации лидера ИГИЛ
28.10.19 19:55

В харьковском метро случайно встретили антимайдановца «Топаза»
28.10.19 19:19

Трамп оконфузился, перепутав Зеленского с Путиным
28.10.19 18:02

«Прозрачная ГАСИ» перекрыла кислород строительной мафии, – экс-глава Кудрявцев
28.10.19 17:29

Российский след: правоохранители раскрыли попытку убийства бизнесмена в Княжичах
Фото и Видео
В Сеть «слили» видео с места ликвидации лидера ИГИЛ
В Сеть «слили» видео с места ликвидации лидера ИГИЛ
В Сеть «слили» видео с места ликвидации лидера ИГИЛ
В Сеть «слили» видео с места ликвидации лидера ИГИЛ
В харьковском метро случайно встретили антимайдановца «Топаза»
В харьковском метро случайно встретили антимайдановца «Топаза»
Трамп оконфузился, перепутав Зеленского с Путиным
Трамп оконфузился, перепутав Зеленского с Путиным
Российский след: правоохранители раскрыли попытку убийства бизнесмена в Княжичах
Российский след: правоохранители раскрыли попытку убийства бизнесмена в Княжичах
Сторонники и противники переименования проспектов в Киеве устроили массовую драку прямо в суде
Сторонники и противники переименования проспектов в Киеве устроили массовую драку прямо в суде
В Киево-Печерском историко-культурном заповеднике на выставке покажут спасенные святыни Украины
В Киево-Печерском историко-культурном заповеднике на выставке покажут спасенные святыни Украины
На Житомирщине маленький мальчик перевернул на себя кипяток. Родители сутки не обращались в «скорую»
На Житомирщине маленький мальчик перевернул на себя кипяток. Родители сутки не обращались в «скорую»
Капеллан ПЦУ представил «икону» с противоречивым смыслом
Капеллан ПЦУ представил «икону» с противоречивым смыслом
Полиция безуспешно попыталась обыскать активистов, протестующих в Золотом
Полиция безуспешно попыталась обыскать активистов, протестующих в Золотом
В Киеве возле популярного кафе произошла массовая драка со стрельбой
В Киеве возле популярного кафе произошла массовая драка со стрельбой
fraza.ua
Новости блогосферы
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.