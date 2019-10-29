Главные новости за 28 октября 2019 года

Стало известно, какие изменения ожидают получателей субсидий. В Украине собираются проверить всех, кто получает социальные выплаты от государства. Как выяснили журналисты «Фразы», под мониторинг попадут получатели пенсий, льгот, субсидий и стипендий. Верификация выплат будет включать проверку достоверности информации, на основании которой назначается помощь. Проверять собираются данные на предмет несоответствия в «автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных».

Из аэропорта «Киев» экстренно эвакуировали пассажиров. Сегодня, 28 октября, в Киеве из терминала аэропорта имени Сикорского (Жуляны) начали срочную эвакуацию пассажиров. Об этом на своей странице в Facebook написала сотрудница BBC Ольга Мальчевськая. По ее словам, эвакуацию объясняют «чрезвычайной ситуацией», однако некоторых пассажиров продолжают сажать на рейс.

На Одесщине из окна больницы выпали двое маленьких детей. В Одесской области в одной из больниц Великомихайловского района произошло ЧП: там из окна выпали двое маленьких детей. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции. Как отметили в ведомстве, накануне представители службы по делам детей забрали мальчика с девочкой (2017 и 2014 годов рождения) из неблагополучной семьи, ведь там были неприемлемые условия для жизни. Для обследования дети были доставлены в районную больницу и помещены в палату на втором этаже. Именно из ее окна они, оставленные без присмотра медперсонала, и упали.

В Чернигове вспышка гепатита оказалась серьезнее, чем предполагалось. В черниговской школе № 7 вспышка гепатита оказалась более серьезной, чем предполагалось. За выходные в медучреждения обратились трое школьников и на утро сегодняшнего дня в больнице находятся уже 15 учеников. У всех подозревают гепатит «А». При этом у одного из юных пациентов диагноз подтвердился лабораторно. В школе во время каникул проведут противоэпидемические мероприятия.

В харьковском метро случайно встретили антимайдановца «Топаза». В харьковском метро активисты встретили антимайдановца Игната Кромского (позывной «Топаз»), принимавшего активное участия в событиях зимы-весны 2014 года. Видеозапись «разговора по душам» появилась на просторах Youtube. Судя по кадрам, активист, в частности, спрашивал у «Топаза» о его жизни в Харькове, участии в беспорядках на Майдане и на улице Рымарской, а также интересовался, почему сепаратист находится не на «передовой в ЛДНР».

Под Днепром пациент на ходу выпал из кареты скорой помощи. На днях в Новомосковске (Днепропетровская область) из автомобиля скорой помощи прямо на ходу выпал пациент. Есть две версии произошедшего. По одной версии, мужчина был сильно пьян и сопротивлялся врачам, чтобы не доехать в больницу. По другой версии сами медики не плотно закрыли дверь «скорой», в результате чего и произошел этот инцидент.

Призывали сдаться: В США раскрыли подробности операции, в ходе которой был убит лидер ИГИЛ. Установить местонахождение лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади помог один из его ключевых помощников Исмаил аль-Этави. Около года назад он был арестован турецкими властями и передан Ираку. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракской разведке, помощник, в частности, рассказал, что аль-Багдади иногда проводил важные переговоры со своими командирами в микроавтобусах с овощами, которые постоянно передвигались.

Трамп оконфузился, перепутав Зеленского с Путиным. Американский лидер Дональд Трамп оконфузился, перепутав президентов Украины и России. Курьезная оговорка прозвучала во время общения с прессой на авиабазе Эндрюс (штат Мэриленд). Так, комментируя скандальный телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который может привести к его импичменту, он трижды упомянул об «идеальном разговоре» с украинским президентом.