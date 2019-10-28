«Прозрачная ГАСИ» перекрыла кислород строительной мафии, – экс-глава Кудрявцев

Руководитель Госархстройинспекции в 2015-2018 годах, уволенный правительством Владимира Гройсмана, Алексей Кудрявцев считает, что причиной его увольнения стали реформы, которые он внедрил в своем ведомстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кудрявцева УНИАН.

В частности, по словам Кудрявцева, речь идет о проекте «Прозрачная ГАСИ» и других электронных сервисах, которые максимально снижают коррупционные риски.

По словам экс-чиновника, безумное давление на него началось именно тогда, когда реформа вышла на финальный уровень.

«Прошлой осенью вся та реформа, которой мы занимались в ГАСИ в течение трех лет, вышла на финальный этап. Это, кроме прочего, означало, что настало время увольнять двух последних руководителей теруправлений ГАСИ, которые были очагами коррупции — в Одесской области и в Киеве. На этот момент уже была запущена система „Прозрачная ГАСИ“ (электронная система выдачи разрешений на строительство), были приняты первые нормативные акты, которые противодействовали коррупции. Так вот, когда был уволен руководитель ТУ ГАСИ в Одесской области, которое было наиболее коррумпированным, началось безумное давление .... То есть люди, которых я называю „строительная мафия“, понимали, что следующим шагом станет замена руководителя ТУ ГАСИ в Киеве... Местным строительным мафиям не хотелось терять годами отработанные и налаженные схемы», — заявил Кудрявцев.

По его словам, в конце сентября 2018 года он на заседании правительства презентовал «Прозрачную ГАСИ» и рассказал об успехах в борьбе с коррупцией.

«Возможно, до этого строительная мафия не очень верила в наш успех, но после презентации все стало слишком реальным. Когда все заработало и все увидели, что механизм — действенный, люди, которые годами сидели на взяточных схемах, сделали все, чтобы меня уволить», — говорит экс-глава ГАСИ.

Он отметил, что за три года возглавляемое им ведомство сделало немало важных шагов для отрасли.

«Первое — выполнили требования закона о децентрализации, передав функции ГАСИ многим местным общинам. Второе — заменили многих руководителей теруправлений ГАСИ, которые работали на своих местах, ...которые сидели на коррупционных схемах. Третье — разработали и добились принятия закона № 1817, который положил конец многим незаконным стройкам за счет замены пяти категорий сложности на три класса последствий в строительстве и отмене декларативного принципа начала строительства. Четвертое — перевели целый ряд услуг в электронный режим, чтобы исключить влияние человеческого фактора», — подчеркнул Кудрявцев.