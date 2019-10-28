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Митрополит УПЦ рассказал, какие последствия могут быть от легализации марихуаны в Украине

Митрополит УПЦ рассказал, какие последствия могут быть от легализации марихуаны в Украине

Если дать разрешение на продажу медицинской марихуаны, то те, кто его получат, не исключено, что будут безнаказанно продавать любые виды конопли с огромной для себя выгодой. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

«Мы все понимаем, что за всем этим молодежно-конопляным шествием стоят недетские интересы группы лиц, которые понимают — продавив этот закон (о легализации марихуаны — ред.), они получат возможность зарабатывать колоссальные деньги. Если перевести такое преступление в плоскость обычного предпринимательства, то в скором будущем это приведет к тому, что запрет на многие наркотические вещества будет полностью отменен», — отметил митрополит Лука.

Владыка обратил внимание, что «человек очень быстро привыкает к удовольствию от дурмана, предела которому просто нет, но поиск его будет продолжаться до финального конца».

«Чтобы общество не скатилось к дикости или тоталитаризму, в нем должны существовать социальные соглашения, которые создают прочную суперструктуру. Проще говоря, свобода и демократия означают, что люди не могут делать только то, что им нравится», — считает запорожский митрополит.

Архиерей УПЦ отмечает, что действие марихуаны также пагубно, как и алкоголя и наркотиков, и то, что марихуана создает иной тип опьянения, не свидетельствует о меньшем вреде, а скорее о том, что она еще более пагубна.

«Отдельные потребители марихуаны переживают „каннабисный психоз“ — драматическое состояние, сопровождающееся искажением восприятия реальной действительности, тревогой и общим смятением. Препараты конопли поражают больше душу, а не тело, и это крайне разрушительно для молодежи», — подчеркнул митрополит Лука.

Человек, приученный к безответственности в одной области, обязательно проявит эту черту и в другой области своей жизни.

Запорожский архиерей считает, что легализировав марихуану, украинское общество столкнется с серьезными последствиями.

«Разрешая употребление марихуаны, мы приучаем людей к мысли, что „хапнуть“ вместо того, чтобы заниматься чем-то продуктивным — это норма. Не постыдная временная слабость, а законодательно закрепленная норма, которая может быть кому-то выгодна», — утверждает владыка.

Ранее «Фраза» сообщала, что Горловский митрополит УПЦ рассказал, почему важно всегда быть готовым учиться.

Тэги: общество, православие, марихуана, новости православия, УПЦ, новости Украины

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