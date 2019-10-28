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Горловский митрополит УПЦ рассказал, почему важно всегда быть готовым учиться

Горловский митрополит УПЦ рассказал, почему важно всегда быть готовым учиться

Признак ума — то, что человек думает о себе, что он ничего не знает, и ищет того, у кого он мог бы чему-то научиться. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал митрополит Горловский и Славянский Митрофан.

Об этом сообщает «Фома в Украине».

«Давайте сейчас посмотрим на себя. Мы все себя считаем кем? Учителями. Нам всегда хочется кому-то подсказать, кого-то научить. Кто себя искренне в глубине души считает человеком, которому надо учиться?», — сказал архиерей.

Учениками были и апостолы, добавил он.

«Мы апостолов считаем своими учителями, но они не сразу стали такими, какими мы их знаем. Они — взрослые люди, у которых семьи были — какое-то время ходили за Христом, а Он их учил и воспитывал», — напомнил владыка Митрофан.

По его словам, учениками люди становятся не потому, что они чувствуют себя глупыми.

«Глупый человек чаще всего стремится учить всех вокруг себя. Ему это интересно, ему это нравится, ему кажется, что то, что он говорит и делает, это очень умные мысли, и все прям хотят обязательно это услышать, и всем прям нужен его совет и его знания. Это признак не ума, а глупости. А признак ума — это то, что человек думает о себе, что он ничего не знает, и ищет того, у кого он мог бы чему-то научиться», — продолжил архиерей.

Он напомнил слова апостола Иакова: «Братья мои, пусть немногие из вас становятся учителями в церкви, ведь вы знаете, что мы, учители, будем судимы более строго» (Иак. 3:1).

«Стремитесь быть не учителями, а учениками — учиться у Христа, апостолов, таких святых, как преподобный Амвросий Оптинский, подлинному духовному знанию, настоящей любви и смирению. И если это произойдёт, то тогда сама наша жизнь станет примером для других людей», — призвал митрополит.

«Если человек добрый, ему не нужно всем рассказывать: „Смотрите, какой я добрый!“ — продолжил он. — Все это и так видят. Если человек умный, ему не нужно вывешивать объявление: „Я самый умный, приходите ко мне за советом“. К нему и так придут и спросят. Если человек чему-то может научить, ему не нужно кричать на всех перекрёстках: „Я учитель! Давайте, приходите ко мне учиться“. К нему люди сами придут и попросят чему-то научить».

«Нам нужно прикладывать усилия к тому, чтобы быть хорошими учениками, учиться тому, чего мы ещё не умеем и не знаем. Независимо от того, кто мы сейчас — священнослужители или миряне, — мы все ученики Христовы. Мы все пришли для того, чтобы у Него учиться любви и смирению, прожить эту жизнь по Его заповедям и войти в Царство Небесное. Вот это состояние ученика важно не потерять в своей душе и помнить, что оно тоже имеет великое достоинство», — заключил владыка Митрофан.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, почему празднование хеллоуина опасно для духовной жизни.

Тэги: общество, православие, новости православия, новости Украины

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