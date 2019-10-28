Ученые узнали содержимое древней египетской мумии кошки

Ученые из французского Национального института превентивных археологических исследований изучили древнеегипетскую мумию кошки и выяснили, что находится внутри нее с помощью рентгеновского сканирования. Как выяснили журналисты «Фразы», на основании рентгеновских снимков исследователи создали 3D-реконструкцию мумии, возраст которой составляет 2500 лет.

Как сообщает Lenta.ru, после изучения моделей с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности, выяснилось, что внутри мумии находятся останки сразу нескольких кошек. В частности, ученые обнаружили три хвоста и пять задних лап, а у одной из кошек вместо черепа был текстильный шарик.

По мнению археологов, бальзамирование сразу нескольких животных, возможно, являлось распространенной практикой. Однако это еще следует подтвердить на других примерах.

Как сообщала «Фраза», в июне 2015 года британские археологи нашли в захоронении в египетской Саккаре восемь миллионов мумифицированных собак. По мнению ученых, это место принадлежало культу одного из египетских богов, вероятнее всего — Анубису, так что многих щенков выращивали на фермах специально для жертвоприношений.

Напомним, летом 2018 года британские ученые выяснили, что египтяне начали создавать мумии как минимум 5,7 тысяч лет назад.

В октябре 2019 года власти Египта открыли доступ к 30 старинным деревянным саркофагам, обнаруженных в Луксоре. Как заявил руководитель Высшего совета по древностям Мустафа Вазири, открытие тайника с саркофагами на кладбище Аль-Асасиф является крупнейшим за последние 100 лет в стране.