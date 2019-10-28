В Чернигове вспышка гепатита оказалась серьезнее, чем предполагалось

В черниговской школе № 7 вспышка гепатита оказалась более серьезной, чем предполагалось. Как выяснили журналисты «Фразы», за выходные в медучреждения обратились трое школьников и на утро сегодняшнего дня в больнице находятся уже 15 учеников.

У всех подозревают гепатит «А». При этом у одного из юных пациентов диагноз подтвердился лабораторно. В школе во время каникул проведут противоэпидемические мероприятия, сообщают «Факты».

Отметим, что в больницы с подозрением на гепатит черниговские школьники стали поступать с 21 октября. Вместе с учениками в медучреждении оказалась сотрудница школьного пищеблока.

Гепатит «А» еще называют болезнью грязных рук. Инфекция может попадать от больного человека к здоровому через общую посуду или другие предметы.

Иногда при гепатите этого типа не возникает типичного симптома («желтухи»), а наблюдаются косвенные: температура — до 38–39 градусов до шести дней, сниженный аппетит, общая слабость.

Ранее «Фраза» сообщала, что самым смертоносным вирусом на Земле оказался гепатит, который ежегодно убивает более 1,3 миллиона человек.