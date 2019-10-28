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Митрополит Онуфрий рассказал, почему сердце атеиста похоже на дорогу

Митрополит Онуфрий рассказал, почему сердце атеиста похоже на дорогу

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал, что символизирует и чему учит Евангельская притча Спасителя о сеятеле (Мк. 4: 3-20). Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, он объяснил, что значит «беречь Слово Божие».

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, в пятьдесят третьем выпуске программы «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер», Блаженнейший Митрополит Онуфрий напомнил, что зерно, которое сеял сеятель — есть Слово Божие, и объяснил, что значит — иметь «сердце, подобное дороге», и иметь «доброе сердце».

Первая категория людей, о которой говорится в этой притче: «Которые у дороги, где сеется слово, — это те, которые как только услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их» (Мк. 4: 15).

По словам Блаженнейшего, к этой категории относятся люди, у которых сердце — «подобно к дороге», то есть атеисты, а также те, которые «говорят, что Бог — Добрый, а поступают вопреки воле Божией», и те, которые «говорят, что достойны лучшей участи».

«Этими словами они называют Бога несправедливым, жестоким, считают, что Бог им чего-то не добавил. Но Бог Совершенный, ни в чем не нуждается и ничем не обязан, он сделал все по милости Своей к нам, это — жертва, а не обязанность», — добавил владыка.

Вторая категория людей: «Посеянное на каменистых местах, когда услышат слово, с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны; а потом, когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняются» (Мк. 4: 16-17).

Как отметил Блаженнейший, к этим людям относятся те, которые обращаются к Богу только ради получения благ земной жизни, и не заботятся о жизни будущей.

«Эти люди, если не придут, то впадают в отчаяние», — сказал он.

Третья категория людей: «Посеянное в тернии, это те, которые слушают слово, но забота века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода» (Мк. 4: 18-19).

Как отметил Митрополит Онуфрий, это те люди, которые имеют богатство, здоровье и знают, что нужно поститься, молиться, смиряться, но этого не делают — «они откладывают свое послушание Слову Божиему на завтрашний день, который для многих так и не наступает».
Четвертая категория людей: «Посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят в тридцать, в шестьдесят и в сто раз» (Мк. 4: 20).

Предстоятель объяснил, что это именно те люди, которые «думают о своем спасении» и «имеют доброе сердце», и подчеркнул, что иметь доброе сердце — это значит беречь Слово Божие.

«Что значит „беречь Слово Божие“?, — спросил Блаженнейший владыка и объяснил на примере — Вот есть слиток золота и бережем его, чтобы не украли, когда слышим шум на улице, то выбегаем и смотрим, не крадется ли вор. Это же означает „беречь Слово Божие“. Когда человек для этого прилагает усилия, как слышит, что дьявол подходит мыслями или советами через других людей, то начинает молиться, поститься, читать святые книги, идет на исповедь, кается — и таким образом хранит в себе Слово Божие. Это та цель, которая стоит перед каждым из нас — быть чадом Божиим, жить вечно с Богом, человек не только познает, что Бог есть Любовь, а чувствует это всеми фибрами своей души и тела».

Митрополит Онуфрий призвал верующих слушать «Слова Божие, когда услышим, беречь его, потому что Слово Божие — это слово доброго Бога, и человек, который слушает доброе слово доброго Бога, сам становится добрым. Он становится способным и простить своему врагу, и любить всех, и терпеть всех, и такой человек становится миротворцем — несет мир Божий в ту среду, в которой он живет».

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал о значении имени Бога.

Тэги: общество, православие, Митрополит Онуфрий, новости православия, УПЦ, новости Украины

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