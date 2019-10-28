Стало известно, какие изменения ожидают получателей субсидий

В Украине собираются проверить всех, кто получает социальные выплаты от государства. Как выяснили журналисты «Фразы», под мониторинг попадут получатели пенсий, льгот, субсидий и стипендий.

Как сообщает «Апостроф», верификация выплат будет включать проверку достоверности информации, на основании которой назначается помощь. Проверять собираются данные на предмет несоответствия в «автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных».

Верификация и мониторинг будут осуществляться на специально созданной для этих целей информационно-аналитической электронной платформе, в которую будут поступать данные от субъектов предоставления информации. К последним относятся, помимо органов, непосредственно осуществляющих государственные выплаты, также органы власти, собственники и распорядители реестров, а также банки. Для проведения проверки может использоваться, в частности, информация об открытых в банках на имя реципиента счетах, операциях и остатках по ним.

Законом предусмотрено проведение текущей верификации — то есть, проверки достоверности данных, предоставленных теми, кто уже получает государственную помощь, а также превентивной и ретроспективной верификации. Превентивная верификация проводится на этапе рассмотрения обращения потенциального реципиента за госпомощью. Ретроспективная верификация предполагает проверку информации о реципиенте после того, как он по той или иной причине перестал получать помощь от государства, при этом временной охват такой проверки не может превышать три года «до дня завершения таких выплат».

Для примера, если человек подал на субсидию и не указал, что владеет квартирой площадью в 150 квадратных метров (если квартира имеет площадь более 120 квадратов, субсидия не назначается), то об этом могут узнать из Бюро технической инвентаризации (БТИ) и отобрать право на помощь. То же касается наличия депозитов в банке, которые также могут не позволить получить льготу.

Еще один пример — получение «социальной» помощи в случае, когда гражданин достигает 60 лет, но не имеет достаточного стажа для выхода на пенсию. Для этого вида помощи есть ряд ограничений — в основном, имущественного характера (наличие дополнительного дохода, дорогие покупки, включая членов семьи), соответственно, если что-то из этого не указано в заявлении, но обнаружится в результате проверки, такой человек утратит право на этот вид пенсии.

Между тем, как сообщает РБК-Украина, с мая 2020 года на субсидии в Украине сможет претендовать более широкий круг людей. При этом есть и плохая новость — правительство подняло на 5% уровень расходов семьи на оплату комуслуг (с 15% до 20%), начиная с которых можно эту субсидию получить.

Как объяснила министр соцполитики Юлия Соколовская, упрощения оформления субсидий касаются детских домов семейного типа (ДДСТ), сельских пенсионеров и военнослужащих. Так, комиссиям местных органов власти дано право назначать субсидию ДДСТ на сверхнормативную площадь жилья (более 120 кв. м для квартир и 200 кв. м для домов), а в доходах ДДСТ уже в нынешнем отопсезоне не будут учитываться материальная помощь, стипендия детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также приобретенные ими (ДДСТ, а не детьми) транспортные средства.

В доходах крестьян старше 60 лет, состоящих в браке и проживающих совместно, но зарегистрированных по разным адресам, при назначении субсидии не будут учитываться доходы того супруга, который «не числится» по адресу домохозяйства, претендующего на госпомощь. А военнослужащие-субсидианты получили право не предоставлять справку об оплате ЕСВ.

Наконец, небогатые семьи смогут надеяться на субсидию, даже если имеют автоприцеп, которому меньше 5 лет (ранее для получения субсидии любой транспорт, имеющийся в семье, должен быть старше 5 лет). Эти меры, по словам министра, позволят получать либо увеличить госпомощь на оплату коммуналки всем перечисленным категориям субсидиантов.

При всем этом правительство планирует поднять на 5% уровень расходов семьи на оплату комуслуг (с 15% до 20%), начиная с которых можно эту субсидию получить. Увеличение «ценза» доходов для претендентов на субсидию эксперты оценивают негативно для субсидиантов и объясняют просто: надо уменьшить число претендентов на госпомощь.