Главные новости за 26-27 октября 2019 года

Зеленский на повышенных тонах поговорил с ветеранами АТО в Золотом. Президент Украины Владимир Зеленский наведался в поселок Золотое в Донбассе, где ввязался в словесную перепалку с противниками разведения войск. Видеозапись «разговора по душам» уже попала в Сеть.

Заммэра Днепра взяли под стражу, чтобы отпустить уже в понедельник. Дзержинский районный суд города Кривого Рога избрал меру пресечения заместителю мэра Днепра Михаилу Лысенко, обвиняемому в присвоении бюджетных средств. Судья согласился с представителем государственного обвинения, который оставил фигуранту возможность выйти на свободу уже в ближайшие дни.

Мисс Украина 2019 весьма витиевато ответила на вопрос «Чей Крым?» Победительница конкурса «Мисс Украина 2019» харьковчанка Маргарита Паша поделилась своим мнением о государственной принадлежности крымского полуострова. С каверзным вопросом «Чей Крым?» к девушке «подкатили» журналисты проекта «Крым. Реалии».

Зек-пожизненник прямо в поезде убил молодого бойца Нацгвардии. В поезде, который следовал по маршруту Мариуполь ‒ Львов произошло чрезвычайное происшествие. Там в спецвагоне, предназначенном для этапирования заключенных, пожизненно осужденный пытался совершить побег.

В Беларуси скончался композитор легендарных «Песняров». В Беларуси после продолжительной болезни ушел из жизни Олег Молчан, сочинявший музыку и песни для популярнейшего коллектива «Песняры». Выдающемуся композитору было всего 54 года.

В Сеть «слили» шокирующие фото с места расстрела восьмерых военных на Забайкалье. В распоряжение журналистов российских СМИ попали фотографии, сделанные на месте ЧП в поселке Горный Забайкальского края РФ. Там в войсковой части 54160 солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.

Знаменитый кардиган Курта Кобейна ушел с молотка за баснословные деньги. Серо-зеленый кардиган, в который был одет лидер группы Nirvana Курт Кобейн во время грандиозного акустического концерта MTV Unplugged в 1993 году, продали за рекордную сумму. Покупка была совершена на аукционе Julien’s Auctions в Нью-Йорке.