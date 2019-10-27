Знаменитый кардиган Курта Кобейна ушел с молотка за баснословные деньги

Серо-зеленый кардиган, в который был одет лидер группы Nirvana Курт Кобейн во время грандиозного акустического концерта MTV Unplugged в 1993 году, продали за рекордную сумму. Как выяснили журналисты «Фразы», покупка была совершена на аукционе Julien’s Auctions в Нью-Йорке.

Как сообщается на странице аукционного дома в Instagram, чтобы приобрести винтажный кардиган знаменитости, покупатель не пожалел 334 тыс. долларов.

Изначально эксперты оценивали предмет одежды в 200-300 тыс. долларов.

Отмечается, что в 2015 году он уже был реализован на торгах этого же аукционного дома за 137,5 тыс. долларов.

Как известно, концерт MTV Unplugged состоялся в студии звукозаписи Sony Music Studios. Видео- и аудиоверсии выступления были выпущены в 1994 году уже после смерти Кобейна и считаются одними из лучших живых записей коллектива.

Как писала «Фраза», плачущему Курту Кобейну на родине установили памятник.

Ранее сообщалось, что на родине Курта Кобейна учредили праздник в его честь.