На 84-м году жизни скончалась участница «Евровидения» Наталья Пугачева

В субботу, 26 октября, в Удмуртии ушла из жизни солистка известного фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева. Как выяснили журналисты «Фразы», сердце певицы перестало биться на 84-м году жизни.

Как передает «КП», о смерти Пугачевой сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек. Мои соболезнования родным и близким», ‒ написал он на своей странице в соцсети.

Напомним, «Бурановские бабушки» ‒ музыкальный коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, который представлял Россию на «Евровидении-2012» в Баку.

Там певицы произвели настоящий фурор, исполнив песню Party For Everybody.

Как писала «Фраза», «Бурановские Бабушки» вне сцены доят коз, лепят вареники, катаются на лыжах и санках. Словом, живут полноценной жизнью.

Также сообщалось, что «Бурановские бабушки», решив тряхнуть стариной, выступили еще и на детском «Евровидении».