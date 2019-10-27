Зек-пожизненник прямо в поезде убил молодого бойца Нацгвардии

Ночью 25 октября в поезде, который следовал по маршруту Мариуполь ‒ Львов произошло чрезвычайное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там в спецвагоне, предназначенном для этапирования заключенных, пожизненно осужденный пытался совершить побег.

Как написал экс-заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, в результате нападения «пожизненника» Дмитрия Бевзюка солдат Нацгвардии 1998 г.р. погиб на месте.

По словам Аброськина, хотя попытка побега и оказалась наудачной, это не мешает злоумышленнику, находясь за решеткой, убивать «хоть каждый день», поскольку за это ему ничего не будет.

Кроме того, правоохранитель раскритиковал депутатов Верховной Рады, которые зачем-то идут на поводу у «воров в законе» и готовятся рассматривать законопроект об отмене 391-й статьи Уголовного кодекса («злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»).

Как писала «Фраза», в Запорожье бывший зек напал на 16-летнего юношу.

Ранее на Донетчине бывший зек залез в квартиру и удушил хозяина.