Кто бы сомневался. Заммэра Днепра взяли под стражу, чтобы отпустить уже в понедельник

Дзержинский районный суд города Кривого Рога избрал меру пресечения заместителю мэра Днепра Михаилу Лысенко, обвиняемому в присвоении бюджетных средств. Как выяснили журналисты «Фразы», судья согласился с представителем государственного обвинения, который оставил фигуранту возможность выйти на свободу уже в ближайшие дни.

Как передает пресс-служба надзорного ведомства, по ходатайству прокуратуры Днепропетровской области Михаилу Лысенко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере «более 600 тыс. грн».

По версии следствия, заместитель городского головы вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревается в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре (ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украина).

Таким образом, уже в понедельник горе-заместитель сможет выйти на свободу, если «потянет» достаточно скромную сумму залога.

Как писала «Фраза», модель из Днепра таки разделась на Новом мосту. Но так, чтобы никто не определил победителя пари между Зеленским и Филатовым.

Ранее сообщалось, что мэра Днепропетровска уличили в коррупции.