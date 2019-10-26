В Беларуси скончался композитор легендарных «Песняров»

В субботу, 26 октября, в Беларуси после продолжительной болезни ушел из жизни Олег Молчан, сочинявший музыку и песни для популярнейшего коллектива «Песняры». Как выяснили журналисты «Фразы», выдающемуся композитору было всего 54 года.

Как передает БелТА, прощание с Олегом Молчаном пройдет в большом зале Белорусской государственной филармонии 30 либо 31 октября (с учетом пожеланий вдовы Ирины Видовой и родных покойного).

Олег Владимирович Молчан родился в Минске в 1965 году. Окончил класс композиции в Белорусской консерватории. С 1987 года работал в государственной филармонии, где в том числе сочинял песни для солистов белорусского концертного оркестра.

В 1990-е годы начал работать с государственным ансамблем «Песняры», где в 1998 году стал музыкальным руководителем (должность была учреждена специально для Молчана).

Для «Песняров» Олег Молчан написал такие песенные циклы, как «Вянок» и Ave Solе, а также композиции «Стася», «Милая женщина», «Обманите меня», «Юность» и знаменитую песню «Малітва» на стихи Янки Купалы.

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