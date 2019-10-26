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На Николаевщине прямо в детском саду истязали малышей

На Николаевщине прямо в детском саду истязали малышей

Сотрудники полиции города Первомайск Николаевской области, объявили о подозрении бывшей работнице детского сада, которая издевалась над детьми. Как выяснили журналисты «Фразы», за «беспредел» горе-воспитательнице грозит до 5 лет лишения свободы.

Как передает пресс-служба областной полиции, в Управление по делам детей Первомайского горсовета обратилась группа родителей, которые пожаловались на 30-летнюю воспитательницу одного из детсадов.

Сообщается, что впоследствии материалы поступили в полицию, которая провела ряд необходимых мер, направленных на подтверждение или опровержение вины воспитательницы.

«Так, пообщавшись со всеми родителями маленьких воспитанников группы детского сада, ювенальщики обнаружили шесть пятилетних малышей, среди которых одна девочка и пять мальчиков, в отношении которых воспитательница применяла свои специфические меры воздействия», ‒ сказано в сообщении.

При процессуальной поддержке местной прокуратуры злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении шести преступлений по статье о побоях и истязании (ч. 2 ст. 126 УК).

Как писала «Фраза», в Одессе воспитательница детсада издевалась над ребенком.

Ранее сообщалось, что в интернате на Днепропетровщине персонал изощренно издевался над непослушными детьми.

Тэги: общество, уголовное дело, Николаевская область, детский сад, дети, регионы, малыш, издевательство, воспитатель, новости Украины

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