Возле «Ашана» в Киеве отчаянная женщина выпила яд и умерла

В пятницу, 25 октября, на улице Берковецкой в Киеве произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там на парковке возле гипермаркета «Ашан» скончалась 36-летняя женщина, принявшая смертельную дозу яда.

Как передает «Киев Оперативный», по словам супруга погибшей, они сидели в автомобиле и обсуждали условия развода. Внезапно жена сказала, что ей «ничего не нужно» и сразу же выпила какую-то отраву.

Сообщается, что женщину стало сильно тошнить и она скончалась несмотря на все усилия медиков «скорой помощи», которые примчались к месту инцидента буквально за несколько минут.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Тело погибшей направили на экспертизу.

Как писала «Фраза», в одном из сел на Закарпатье малыш выпил неизвестное вещество и умер.

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