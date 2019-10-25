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В честь Греты Тунберг назвали новый вид… насекомых

В честь Греты Тунберг назвали новый вид… насекомых

Британские ученые-энтомологи дали «почетное» название новому виду насекомых. Как выяснили журналисты «Фразы», карликовых жучков «одарили» именем знаменитой шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Как передает РИА «Новости», новый вид относится к семейству жуков Птилииды (Ptiliidae). Несмотря на то, что подобные жуки распространены повсеместно, их до сих пор почти не изучали из-за крохотных размеров.

Сообщается, что насекомое получило название Nelloptodes gretae. Жучки обладают бледно-желтым или золотистым окрасом, а их длина составляет всего 0,79 миллиметра. У них нет глаз и крыльев.

Энтомологи решили назвать новый вид в честь Тунберг, тем самым отметив ее заслуги.

По словам ученых, жучка именем экоактивистки «наградили» не потому, что он маленький, а потому что насекомое много работает.

«Я знаю, что ты никогда не бываешь слишком мал, чтобы что-то изменить», ‒ заявил один из энтомологов.

Как писала «Фраза», эксперты назвали Грету Тунберг главным претендентом на Нобелевскую премию мира.

Ранее выступление Греты Тунберг в ООН изобразили в стиле трэш-метал.

Тэги: ученые, общество, Великобритания, исследования, насекомые, мир, наука, Грета Тунберг

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