В Чернигове школьников массово заразили опасным вирусом

В средней школе № 7 города Чернигова произошло чрезвычайное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там сразу 13 учеников умудрились подхватить вирус гепатита.

Как передает «UA: Чернігів», пятерых учеников госпитализировали в инфекционное отделение медицинского учреждения с гепатитом А («болезнь Боткина»). У восьми детей тип вируса еще устанавливается.

Кроме того, в инфекционку «загремела» и работница столовой ‒ посудомойка ‒ у которой также обнаружили вирус гепатита А.

Как сообщил начальник отдела главного управления Госпродпотребслужбы в области Павел Моргацкий, в школе уже провели санитарно-эпидемиологическое обследование. На лабораторное исследование отобрали образцы пищи из столовой и буфета учебного заведения, а также воду из водопровода.

Как писала «Фраза», на Буковине заболели корью 45 школьников и беременная учительница.

Ранее Супрун напомнила, что школы больше не отвечают за здоровье детей.