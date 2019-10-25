Во время перестрелки в Харькове был убит важный свидетель в деле об убийстве экс-депутата Госдумы, – СМИ

В ходе сегодняшней перестрелки в Харькове был убит один из свидетелей в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет о Владимире Борохе, который якобы был в курсе подробностей организации покушения и должен был свидетельствовать в суде.

По данным адвоката Святослава Пархоменко, защищающего подозреваемого в убийстве Александра Лося, летом 2017 года полиция задержала Бороха вместе с его подзащитным, который в организованной группе якобы выполнял роль водителя и вел слежку за жертвой.

Как сообщается на странице проекта Ґрати в Facebook, Борох был «правой рукой» Георгия Исакова, бывшего некогда заместителем главы харьковского отделения спортивного клуба «Оплот» Евгения Жилина. В 2016 году он вместе с двумя соучастниками был приговорен в Харькове к пяти годам лишения свободы за похищение человека и вымогательство, но вышел из тюрьмы из-за пересчета строка содержания под стражей по «закону Савченко».

Отметим, что, по данным СМИ, у убийств Вороненкова и Жилина мог быть один и тот же заказчик.

Как сообщала «Фраза», 25 октября 2019 года на парковке супермаркета в Харькове несколько человек устроили перестрелку. В результате были ранены двое мужчин, один умер по дороге в больницу. По данным СМИ, в ходе инцидента киллеры совершили покушение на Георгия Исакова.

Напомним, 23 марта 2017 года в центре Киева был убит бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Позже стало известно, что убийца Вороненкова умер в больнице на операционном столе.

14 сентября российские СМИ сообщили со ссылкой на источники о том, что убийство бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве по заказу российских спецслужб организовал бывший муж Марии Максаковой и «вор в законе» Владимир Тюрин. Об этом якобы говорилось в поступившем в Москву ответе ГПУ на запрос по этому делу.

В ГПУ эту информацию изначально опровергли.

Через несколько дней стало известно, что следствие считает, что организацией убийства занимался бывший гражданский муж Максаковой — вор в законе Владимир Тюрин, известный как «Тюрик».

Он входил в ближайшее окружение одного из самых могущественных криминальных авторитетов Деда Хасана, а «коронован» был по рекомендации самого Япончика — также легендарной личности в этих кругах. После убийства этих влиятельных «законников», а также ареста Шакро Молодого (Захарии Калашова) в августе 2016 года в криминальном мире России начался кровопролитный передел сфер влияния.

По данным журналистов, для того, чтобы замести следы и предоставить всё в свете мести украинских националистов бывшему депутату КПРФ, для задания специально подбирали участников праворадикального движения. Собеседники издания также сообщили, что на всю операцию Тюрин выделил почти миллион долларов.

9 октября 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал Тюрина заказчиком убийства Вороненкова.