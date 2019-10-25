Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Во время перестрелки в Харькове был убит важный свидетель в деле об убийстве экс-депутата Госдумы, – СМИ

Во время перестрелки в Харькове был убит важный свидетель в деле об убийстве экс-депутата Госдумы, – СМИ

В ходе сегодняшней перестрелки в Харькове был убит один из свидетелей в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет о Владимире Борохе, который якобы был в курсе подробностей организации покушения и должен был свидетельствовать в суде.

По данным адвоката Святослава Пархоменко, защищающего подозреваемого в убийстве Александра Лося, летом 2017 года полиция задержала Бороха вместе с его подзащитным, который в организованной группе якобы выполнял роль водителя и вел слежку за жертвой.

Как сообщается на странице проекта Ґрати в Facebook, Борох был «правой рукой» Георгия Исакова, бывшего некогда заместителем главы харьковского отделения спортивного клуба «Оплот» Евгения Жилина. В 2016 году он вместе с двумя соучастниками был приговорен в Харькове к пяти годам лишения свободы за похищение человека и вымогательство, но вышел из тюрьмы из-за пересчета строка содержания под стражей по «закону Савченко».

Отметим, что, по данным СМИ, у убийств Вороненкова и Жилина мог быть один и тот же заказчик.

Как сообщала «Фраза», 25 октября 2019 года на парковке супермаркета в Харькове несколько человек устроили перестрелку. В результате были ранены двое мужчин, один умер по дороге в больницу. По данным СМИ, в ходе инцидента киллеры совершили покушение на Георгия Исакова.

Напомним, 23 марта 2017 года в центре Киева был убит бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Позже стало известно, что убийца Вороненкова умер в больнице на операционном столе.

14 сентября российские СМИ сообщили со ссылкой на источники о том, что убийство бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве по заказу российских спецслужб организовал бывший муж Марии Максаковой и «вор в законе» Владимир Тюрин. Об этом якобы говорилось в поступившем в Москву ответе ГПУ на запрос по этому делу.

В ГПУ эту информацию изначально опровергли.

Через несколько дней стало известно, что следствие считает, что организацией убийства занимался бывший гражданский муж Максаковой — вор в законе Владимир Тюрин, известный как «Тюрик».

Он входил в ближайшее окружение одного из самых могущественных криминальных авторитетов Деда Хасана, а «коронован» был по рекомендации самого Япончика — также легендарной личности в этих кругах. После убийства этих влиятельных «законников», а также ареста Шакро Молодого (Захарии Калашова) в августе 2016 года в криминальном мире России начался кровопролитный передел сфер влияния.

По данным журналистов, для того, чтобы замести следы и предоставить всё в свете мести украинских националистов бывшему депутату КПРФ, для задания специально подбирали участников праворадикального движения. Собеседники издания также сообщили, что на всю операцию Тюрин выделил почти миллион долларов.

9 октября 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал Тюрина заказчиком убийства Вороненкова.

Тэги: суд, убийство, Харьков, покушение, криминал, Денис Вороненков, новости Украины

Комментарии

Статьи

25.10.19 09:21

Украинский арсенал: бронеавтомобиль «Дозор-Б»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

18.10.19 12:27

Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
25.10.19 09:11

«Динамо» – «Копенгаген»: ничья, которая огорчает

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Кто такой Владимир Родин и что делает для Зеленского?
25.10.19 15:57

Кто такой Владимир Родин и что делает для Зеленского?

Автор: From-ua.com

Выбор редакции
«Динамо» – «Копенгаген»: ничья, которая огорчает
«Динамо» – «Копенгаген»: ничья, которая огорчает
«Динамо» – «Копенгаген»: ничья, которая огорчает
«Динамо» – «Копенгаген»: ничья, которая огорчает
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

Во время перестрелки в Харькове был убит важный свидетель в деле об убийстве экс-депутата Госдумы, – СМИ

Во время перестрелки в Харькове был убит важный свидетель в деле об убийстве экс-депутата Госдумы, – СМИ
25.10.19 17:02
207
Последние новости
25.10.19 17:11

Митрополит Антоний рассказал о значении имени Бога
25.10.19 17:02

Во время перестрелки в Харькове был убит важный свидетель в деле об убийстве экс-депутата Госдумы, – СМИ
25.10.19 16:51

В США научили мышей… водить машины
25.10.19 16:16

На Хмельнитчине пьяный муж расстрелял тещу и тестя на глазах у их дочери и внучки
25.10.19 16:01

Отставка губернатора демонстрирует завершение «серого» периода на Киевщине, — СМИ
25.10.19 15:45

«Он постарел на двадцать лет»: стали известны подробности пыток Джулиана Ассанжа в британской тюрьме
25.10.19 15:38

Неизвестные среди бела дня устроили перестрелку в Харькове: есть погибшие и раненые
Фото и Видео
В США научили мышей… водить машины
В США научили мышей… водить машины
В США научили мышей… водить машины
В США научили мышей… водить машины
«Он постарел на двадцать лет»: стали известны подробности пыток Джулиана Ассанжа в британской тюрьме
«Он постарел на двадцать лет»: стали известны подробности пыток Джулиана Ассанжа в британской тюрьме
В столичном храме ПЦУ представили крест с трезубцами
В столичном храме ПЦУ представили крест с трезубцами
Кража гигантского алмаза в Японии попала на видео
Кража гигантского алмаза в Японии попала на видео
В Николаеве священник УПЦ на храмовой ограде разместил плакаты с поучениями святых
В Николаеве священник УПЦ на храмовой ограде разместил плакаты с поучениями святых
«Какого х** у меня в багажнике Иванка Трамп?»: американские спецслужбы заинтересовались новой песней Эминема
«Какого х** у меня в багажнике Иванка Трамп?»: американские спецслужбы заинтересовались новой песней Эминема
С сегодняшнего дня в Украине начинается оборот «любимой банкноты теневой экономики»
С сегодняшнего дня в Украине начинается оборот «любимой банкноты теневой экономики»
На окраине Киева задержали толпу нелегалов со всех уголков мира
На окраине Киева задержали толпу нелегалов со всех уголков мира
В Киеве эпично перевернулся внедорожник
В Киеве эпично перевернулся внедорожник
В Киеве рванула еще одна граната
В Киеве рванула еще одна граната
fraza.ua
Новости блогосферы
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.