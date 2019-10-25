Главные новости за 25 октября 2019 года

Неизвестные среди бела дня устроили перестрелку в Харькове: есть погибшие и раненые. Сегодня, 25 октября, на парковке супермаркета в Харькове несколько человек устроили перестрелку. Один из участников инцидента скончался на месте, еще один ранен. Судя по видео, опубликованным очевидцами в соцсетях, во время некоего конфликта трое неизвестных попытались застрелить мужчину в машине. Он также оказался вооружен и начал отстреливаться, ранив одного из нападавших.

Во время перестрелки в Харькове был убит важный свидетель в деле об убийстве экс-депутата Госдумы, – СМИ. В ходе сегодняшней перестрелки в Харькове был убит один из свидетелей в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Речь идет о Владимире Борохе, который якобы был в курсе подробностей организации покушения и должен был свидетельствовать в суде. По данным адвоката Святослава Пархоменко, защищающего подозреваемого в убийстве Александра Лося, летом 2017 года полиция задержала Бороха вместе с его подзащитным, который в организованной группе якобы выполнял роль водителя и вел слежку за жертвой.

За одиозного киевского застройщика внесли залог в размере 40 новых двухкомнатных квартир. За бывшего народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в организации коррупционной схемы с квартирами для Национальной гвардии Украины, внесли 80 млн гривен залога. Это сделали его родственники. «Вчера внесли за него залог. Его родные. Сегодня утром я подал документы, и сегодня он должен выйти», — рассказал адвокат Павел Козлов в комментарии «Украинской правде», уточнив, что видел справку о том, что средства внесены от близких родственников, но не стал называть каких.

С сегодняшнего дня в Украине начинается оборот «любимой банкноты теневой экономики». С сегодняшнего дня в наличном обращении в Украине появилась банкнота номиналом в 1000 грн. На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского. Как объяснил глава Национального банка Украины Яков Смолий, «он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоведа, основателя целого ряда новых отраслей науки — геохимии, биохимии, радиогеологии».

Дифтерия добралась до Киева. В группе риска — дети. В киевском лицее № 303 зарегистрирован случай заболевания ученика дифтерией. Об этом сообщает Департамент образования и науки Киева. В частности, как сообщается, информация о заболевании поступила еще 23 октября. Администрация школы уже ввела карантин в классе, где учится больной ребенок, а городская санитарная служба провела специальную обработку помещений лицея. «Всем родителям уже завтра предложен осмотр ЛОР-врачом детей учащихся начальной школы № 303 в медицинском кабинете лицея», — написали в департаменте.

На Хмельнитчине пьяный муж расстрелял тещу и тестя на глазах у их дочери и внучки. В Хмельницкой области мужчина застрелил своих тестя и тещу, а также ранил 8-летнюю дочь, после чего попытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщили в Секторе коммуникации полиции Хмельницкой области. В частности, как сообщается, вечером 24 октября в с. Завалье Каменец-Подольского района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время семейной ссоры несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в 66-летнего тестя и 65-летнюю тещу. От полученных ранений пенсионеры скончались на месте происшествия.

В Киеве рванула еще одна граната. Ночью пятницы, 25 октября, в Киеве на улице Теодора Драйзера, 8 (Троещина) рванула граната. Тут находится рынок «Радосинь». На место инцидента приехали охранники фирмы «Шериф». Выяснилось, что граната рванула в проходе между ларьками.

Ровенские депутаты захотели запретить Хэллоуин. Депутаты Ровенского городского совета рекомендовали запретить празднование Хэллоуина в учетных заведениях. С соответствующей инициативой выступили христиане города. В ходе сессии горсовета ректор Ровенской духовной семинарии Христиан Веры Евангельской Александр Третьяк зачитал обращение, которое, по его словам, поручили озвучить главы всех христианских конфессий города. Поводом стала рекламный плакат у одного из торговых центров, на котором изображена девушка с порезанными венами на запястьях и окровавленным лицом.

Украинцы смогут поспать на час дольше. В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина переходит на зимнее время. В четыре часа ночи необходимо перевести стрелки часов на один час назад. Данный переход на зимнее время закреплен постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года «О порядке исчисления времени на территории Украины».

На окраине Киева задержали толпу нелегалов со всех уголков мира. В Киеве полиция накрыла группу нелегальных мигрантов. Они обитали на окраине города на рынке «Троещина». Правоохранители сообщают, что всего задержали семнадцать человек. Нелегалы приехали со всех уголков планеты: из Азербайджана, Афганистана, Узбекистана, Грузии, Китая, Народной Республики Бангладеш, Кыргызстана и Армении.

Украинские туристы пострадали по дороге на популярный турецкий курорт. В Турции микроавтобус, перевозивший украинских туристов, столкнулся с трактором. Как выяснили журналисты «Фразы», пострадали 13 человек. ДТП произошло на трассе Денизли-Анталья. В результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду.

По данным СМИ, китайцы, чьи тела были найдены в фуре в Англии, умерли страшной смертью. Смерть китайских граждан, чьи тела найдены были найдены в грузовике в одном из промышленных районов английского графства Эссекс, могла наступить от удушья или обморожения. По данным СМИ, незадолго до трагедии фура была замечена во французских лагерях для беженцев в Дюнкерке и Кале. Как показывают данные GPS-отчета, она дважды в неделю пересекала Ла-Манш, что может свидетельствовать о ее участии в нелегальной миграции людей.

Самый богатый человек планеты умудрился потерять несколько миллиардов долларов всего за несколько часов. С самым богатым человеком мира Джеффом Безосом произошел необычный финансовый курьез. Создатель Amazon всего за несколько часов потерял 6,9 миллиарда долларов. Катастрофа произошла накануне вечером, когда его компания показала отчет о прибыли в третьем квартале 2019 года: их показатели были хуже прогнозов, из-за чего акции Amazon рухнули на рынке аж на девять процентов.

«Какого х** у меня в багажнике Иванка Трамп?»: американские спецслужбы заинтересовались новой песней Эминема. В США вспыхнул скандал вокруг рэпера Эминема (Маршалл Мэтерс). Его песней Framed заинтересовались американские спецслужбы. Как пишут американские СМИ, 47-летнего артиста уже доросила секретная служба США. Эминема обвиняют в угрозах Дональду и Иванке Трамп.

Кража гигантского алмаза в Японии попала на видео. В японском городе Йокогама произошло ЧП. Тут во время ювелирной выставки, которая проходила в модном центре Pacifico Yokohama, украли ценнейший алмаз. Стоимость камня в пятьдесят карат оценивается в 1,8 миллиона долларов. Алмаз похитили ближе к закрытию выставки. Пропажу обнаружили ее сотрудники.

В США научили мышей... водить машины. Удивительных результатов достигли исследователи из Ричмондского университета в США. Психологи сумели научить мышей водить машины. Сообщается, что для маленьких грызунов были созданы автомобили по их размеру, управлять которыми можно было специальными рычагами.