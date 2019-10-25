На Хмельнитчине пьяный муж расстрелял тещу и тестя на глазах у их дочери и внучки

В Хмельницкой области мужчина застрелил своих тестя и тещу, а также ранил 8-летнюю дочь, после чего попытался покончить жизнь самоубийством. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

В частности, как сообщается, вечером 24 октября в с. Завалье Каменец-Подольского района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время семейной ссоры несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в 66-летнего тестя и 65-летнюю тещу. От полученных ранений пенсионеры скончались на месте происшествия.

При этом он ранил в руку 8-летнюю дочь, которая пыталась их защитить. Она же вызвала полицию, пока жена пыталась успокоить своего мужа.

Между тем, злоумышленник попытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в лицо. Попытка оказалась неудачной и он, закрывшись в автомобиле, поджег его.

К счастью, прибывшие на вызов патрульные успели потушить машину и задержали злоумышленника.

Сейчас 40-летний мужчина находится под стражей в больнице. Его дочь прооперировали, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве двух и более лиц, по которой злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщала «Фраза», 24 мая 2010 года в Перемышлянском районе Львовской области 32-летний мужчина по неосторожности застрелил тещу во дворе своего дома.