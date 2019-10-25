Отставка губернатора демонстрирует завершение «серого» периода на Киевщине, — СМИ

Уход в отставку главы Киевской обламинистрации «по собственному», о которой глава ОГА Михаил Бно-Айриян объявил еще 20 октября, оказалась достаточно неожиданной для сторонних наблюдателей, учитывая, что на своей должности Бно-Айриян проработал всего несколько месяцев (он был назначен президентом Владимиром Зеленским губернатором Киевщины в июле), и 19 октября отчитался о 100 днях пребывания на своем посту. Об этом сообщает «КП в Украине».

Из информированных источников «ОЛИГАРХУ» стало известно о тех, кто влиял на решения экс-главы ОГА.

Первый — избранный по мажоритарке в Киевской области нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский, назвавший «маленького мальчика Мишу, побывшего 3 месяца губернатором Киевской области», ставленником «начальника облштаба СН Коваля в партнерстве с Тимошенко-Павлюком. Чья группа потихоньку идет на дно».

Вслед за ним аналогичную, но слегка расширенную версию произошедшего выдвинул главред сайта Censor.net Юрий Бутусов. «Логика строится исключительно на личных отношениях групп влияния вокруг Зеленского. Бно-Айриян был назначен на должность главы ОГА по протекции Владимира Коваля, начальника штаба „Слуги народа“ в Киевской области, и кураторов региона в центральном штабе — Виктора Тимошенко и Ильи Павлюка. Тимошенко и Павлюк, по данным в интернете, многие годы входят в обойму крупнейших украинских контрабандистов. Тимошенко стал одним из ключевых „решал“ на границе еще в 90-х годах, как пишут в сети. Группа Павлюка-Тимошенко конкурирует за влияние в СН, в расстановке кадров в различные органы власти, но получается, как видно, далеко не все» — указал Бутусов.

Кабмин уже согласовал отставку Бно-Айрияна и назначение новым губернатором Киевской области харьковского бизнесмена Алексея Чернышова. По данным источников «ОЛИГАРХА», он является компромиссной фигурой, равноудаленной от всех групп влияния в Киевской области, и прежде всего, от скомпрометировавшей себя группы Тимошенко-Павлюка.

Виктор Тимошенко

Виктор Тимошенко, по данным СМИ, получил известность как экс-нардеп Партии регионов в ВР 7 созыва, голосовавший в 2014 г за т.н. «диктаторские законы». На последних выборах Тимошенко решил даже не испытывать судьбу, опробовав себя в роли «серого кардинала» в Киевской области.

Илья Павлюк, владелец агробизнеса в Черновцах, в свое время был помощником нардепа от КПУ Игоря Калетника, который при Януковиче возглавил Государственную таможенную службу. Позднее СМИ стали называть его доверенным лицом главы Таможни Калетника и «королем контрабанды на западной границе».

«Павлюк «решает вопросы» по перемещению грузов через таможенную границу Украины. На западных границах Украины — в Черновицкой, Львовской, Волынской областях — г-на Павлюка многие считают «смотрящим», — так описывал в свое время Юрий Бутусов деятельность Ильи Павлюка эпохи «злочинної влади».