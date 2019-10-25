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Неизвестные среди бела дня устроили перестрелку в Харькове: есть погибшие и раненые

Неизвестные среди бела дня устроили перестрелку в Харькове: есть погибшие и раненые

Сегодня, 25 октября, на парковке супермаркета в Харькове несколько человек устроили перестрелку. Как выяснили журналисты «Фразы», один из участников инцидента скончался на месте, еще один ранен.

Судя по видео, опубликованным очевидцами в соцсетях, во время некоего конфликта трое неизвестных попытались застрелить мужчину в машине. Он также оказался вооружен и начал отстреливаться, ранив одного из нападавших.

Как сообщили журналистам «Фразы» в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, в результате стрельбы ранены были двое мужчин, один умер по дороге в больницу.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Правоохранители проводят осмотр, опрашивают свидетелей, собирают вещественные доказательства.

Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден неподалеку от места преступления. Он подожжен.

В городе введена полицейская операция Сирена.

Между тем, как сообщает Depo.ua со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, в ходе оперативной отработки вскоре после перестрелки возле Южного вокзала на железнодорожных путях полицейские заметили человека, который мог быть причастен к перестрелке.

Увидев правоохранителей, мужчина подорвал себя неустановленным взрывным устройством.

В то же время, по данным 057.ua, это случилось, когда он попытался бросить гранату в остановивших его патрульных. «Начал доставать ее и кинул в них, но подорвался сам. Патрульные в него не стреляли. Он начал спускаться под мостик, чтобы обойти вокзал, пройтись по путям, зайти на платформу и прыгнуть в электричку», — рассказал источник издания.

Причастность погибшего к перестрелке на парковке супермаркета подтвердил и глава Нацполиции Харьковской области Валерий Сокуренко. «Его преследовала полиция, он был ранен, достал гранату и подорвал себя», — заявил Сокуренко.

Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на источники, в ходе инцидента киллеры совершили покушение на Георгия Исакова, которого считают соратником организатора бойцовского клуба «Оплот», впоследствии ставшего сепаратистской организацией, Евгения Жилина. Сам он был убит в Москве в 2016 году.

Однако официальной информации о причинах и участниках происшествия не поступало.

Тэги: Харьков, взрыв, стрельба, криминал, новости Украины

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