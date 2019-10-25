По данным СМИ, китайцы, чьи тела были найдены в фуре в Англии, умерли страшной смертью

Смерть китайских граждан, чьи тела найдены были найдены в грузовике в одном из промышленных районов английского графства Эссекс, могла наступить от удушья или обморожения. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, незадолго до трагедии фура была замечена во французских лагерях для беженцев в Дюнкерке и Кале.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на данные GPS-отчета, она дважды в неделю пересекала Ла-Манш, что может свидетельствовать о ее участии в нелегальной миграции людей.

В последний раз, по данным издания, она отправилась в британский Пурфлит 22 октября из бельгийского портового города Зебрюгге.

39 нелегалов, которые предположительно прибыли из восточной китайской провинции Фуцзянь, могли быть безвылазно заперты в прицепе грузовика на несколько дней. При этом вероятной причиной их гибели могла стать не только нехватка кислорода, но и обморожение, так как трейлер оказался рефрижератором, температура в котором опускалась до минус 25 градусов.

Арестованный по подозрению в убийстве водитель грузовика Мо Робинсон прибыл в валлийский город Холихед, где принял контейнер для дальнейшей переправки в Пурфлит, из ирландского Дублина. Когда при проверке документов полиция открыла двери прицепа и обнаружила там 39 мертвых тел, он потерял сознание. Однако правоохранители допускают, что он мог знать о том, кого перевозит.

Информация о болгарском происхождении фуры появилась вследствие того, что перевозивший ее грузовик был зарегистрирован в Варне. Однако владелица грузовика заявила, что она с мужем продали его североирландской компании более года назад.

К расследованию происшедшего уже подключился Китай. По данным журналистов, местная провинция Фуцзянь известна тем, что там обитает банда так называемых «змееголовых». Она занимается нелегальными перевозками людей в Великобританию через Сербию, Венгрию, Австрию, Францию, Бельгию и Нидерланды. В 2000 году при ее участии произошла аналогичная трагедия, когда при переправе из Бельгии в Великобританию на пароме погибли 58 мигрантов из Китая.

Как сообщала «Фраза», 23 октября 2019 года британская полиция обнаружила в английском графстве Эссекс, грузовик с 39 трупами. Изначально сообщалось, что он прибыл на территорию государства из Болгарии.

На следующий день стало известно, что все погибшие были гражданами Китая.