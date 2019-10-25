Повесть «Собачье сердце»: читателям объяснили, почему Шариков и Швондер – положительные герои

Повесть писателя-киевлянина Михаила Булгакова «Собачье сердце» остается одной из самых перечитываемых сегодня. Как выяснили журналисты «Фразы», читателям объяснили ее значение.

Статья колумниста нашего издания писателя Дмитрия Факовского "Повесть «Собачье сердце»: карикатура на гнилую интеллигенцию" была опубликована в октябрьском номере питерского литературного журнала «Нева».

Сам автор публикации пояснил, что, в первую очередь, хотел напомнить о несоответствии оригинальному тексту фильма Владимира Бортко.

«Также важно понимать, что Шариков и Швондер – положительные герои повести, а профессор – наоборот, отрицательный», – сказал автор статьи.

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