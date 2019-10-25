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За одиозного киевского застройщика внесли залог в размере 40 новых двухкомнатных квартир

За одиозного киевского застройщика внесли залог в размере 40 новых двухкомнатных квартир

За бывшего народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в организации коррупционной схемы с квартирами для Национальной гвардии Украины, внесли 80 млн гривен залога. Как выяснили журналисты «Фразы», это сделали его родственники.

«Вчера внесли за него залог. Его родные. Сегодня утром я подал документы, и сегодня он должен выйти», — рассказал адвокат Павел Козлов в комментарии «Украинской правде», уточнив, что видел справку о том, что средства внесены от близких родственников, но не стал называть каких.

Таким образом, сегодня Микитась должен быть освобожден из-под стражи.

Отметим, что, по данным популярного портала недвижимости DOM.RIA, средняя цена двухкомнатной квартиры на первичном рынке по состоянию на сегодня, 25 октября, составляет без малого 2 млн. грн (1963149грн). Таким образом, на сумму, внесенную родственниками Микитася в качестве залога, в столице можно приобрести около 40 новеньких «двушек».

Как сообщала «Фраза», 22 октября 2019 года суд установил известному застройщику, бывшему президенту государственной строительной корпорации «Укрбуд» меру пресечения в виде с содержания под стражей до 14 ноября с возможностью внесения залога в размере 80 млн грн. Его подозревают в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн.

По данным следствия, Микитась, «используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью».

Тэги: арест, залог, криминал, новости Украины, Максим Микитась

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