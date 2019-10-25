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13 украинцев пострадали по дороге на популярный турецкий курорт

13 украинцев пострадали по дороге на популярный турецкий курорт

В Турции микроавтобус, перевозивший украинских туристов, столкнулся с трактором. Как выяснили журналисты «Фразы», пострадали 13 человек.

Как сообщает Milliyet, ДТП произошло на трассе Денизли-Анталья. В результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду.

Среди пострадавших 10 туристов из Украины, турецкий гид и водители обеих транспортных средств (их национальность не уточняется).

По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.

Как сообщала «Фраза», 20 сентября 2011 года в результате ДТП в турецкой Анталии погибла украинка. Еще 17 человек пострадали.

Тэги: ДТП, Турция, трактор

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