13 украинцев пострадали по дороге на популярный турецкий курорт

В Турции микроавтобус, перевозивший украинских туристов, столкнулся с трактором. Как выяснили журналисты «Фразы», пострадали 13 человек.

Как сообщает Milliyet, ДТП произошло на трассе Денизли-Анталья. В результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду.

Среди пострадавших 10 туристов из Украины, турецкий гид и водители обеих транспортных средств (их национальность не уточняется).

По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.

Как сообщала «Фраза», 20 сентября 2011 года в результате ДТП в турецкой Анталии погибла украинка. Еще 17 человек пострадали.