Самый богатый человек планеты умудрился потерять несколько миллиардов долларов всего за несколько часов

С самым богатым человеком мира Джеффом Безосом произошел необычный финансовый курьез. Как выяснили журналисты «Фразы», создатель Amazon всего за несколько часов потерял 6,9 миллиарда долларов.

Как передают американские СМИ, катастрофа произошла накануне вечером, когда его компания показала отчет о прибыли в третьем квартале 2019 года: их показатели были хуже прогнозов, из-за чего акции Amazon рухнули на рынке аж на девять процентов.

Стоит отметить, что самому Джеффу Безосу принадлежат 57,6 миллионов акций.

До этого падения его капитал оценивался в 114 миллиардов долларов.

Добавим, что в последний год бизнесмен стремительно теряет свое состояние, ведь еще в 2018 году оно равнялось 160 миллиардам долларов.

Как писала «Фраза», впервые за двадцать лет состояние Билла Гейтса перевалило за сто миллиардов долларов.

Ранее Джефф Безос остался без жены. И еще приплатил за это акциями компании.