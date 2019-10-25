Запорожский митрополит считает, что ПЦУ — это исключительно политический проект

Православная Церковь Украины — это исключительно политический проект, который никакого отношения к Православию не имел, и иметь не может. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Комментарий владыки Луки опубликован в его Телеграм-канале.

«Смотря на этот дипломатический цирк (встреча главы ПЦУ с госсекретарем США — ред.), я задаю себе вопрос „Неужели кому-то еще не понятно, что такое ПЦУ и зачем была нужна вся эта томосиада?“. Еще раз убеждаюсь в абсолютной лживости того, что преподносится нам, как „демократические ценности“, „права и свободы человека“ и прочее. Неужели есть люди, которые всерьез думают, что американцы так обеспокоены нашей свободой совести, что прикладывают титанические усилия на то, чтобы продавливать идею (новой украинской Церкви — ред.). в мировое Православие? И почему они свое беспокойство не направят на ту же Африку, Индию, где физически вырезают все христианское население любых его конфессий?», — спрашивает митрополит Лука.

Он считает, что «Православие хотят заразить раковыми клетками».

«Хотят, чтобы человеку было невозможно разобраться кто епископ, а кто мирянин, кто крещен, а кто нет. Любой епископ или священник, который причащается из одной чаши с раскольником, сам становится таковым и отпадет от Церкви. Мирянин, рукоположенный мирянином, будет венчать и крестить. Сколько приходов и церквей будет задекорировано богослужебной бутафорией? Какой хаос начнется в мировом православии!?», — спрашивает владыка Лука.

Запорожский архиерей считает, что представители ПЦУ и Фанара «служат своим хозяевам, которые ведут игры темного закулисья против Бога и Его Церкви. Поэтому они едут кланяться им в ноги, получать из их рук награды за кровавые „заслуги в деле мира“. Но свою последнюю „награду“ они получат от Бога на Страшном суде. Мне же искренне жаль тех людей, которые, увлекаясь всем этим политиканством и лживой пропагандой, губят свои души, идя вслед за волками в овечьей шкуре».

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ отметили, что разделения в Церкви являются проверкой для верующих.