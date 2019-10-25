Ровенские депутаты захотели запретить Хэллоуин

Депутаты Ровенского городского совета рекомендовали запретить празднование Хэллоуина в учетных заведениях. Как выяснили журналисты «Фразы», с соответствующей инициативой выступили христиане города.

Как сообщает UA: Ровно, в ходе сессии горсовета ректор Ровенской духовной семинарии Христиан Веры Евангельской Александр Третьяк зачитал обращение, которое, по его словам, поручили озвучить главы всех христианских конфессий города. Поводом стала рекламный плакат у одного из торговых центров, на котором изображена девушка с порезанными венами на запястьях и окровавленным лицом.

По мнению авторов обращения, данная реклама нарушает сразу три статьи закона «О рекламе». «Как представители разных церковных институтов нашего города, считаем, что такая реклама наносит вред жителям нашего города, в частности детям и молодежи, ведь это, по сути — прямая пропаганда суицида и насилия. В украинской культуре есть много хороших праздников, поддержка которых была бы более уместной», — говорится в документе.

После перерыва в заседании и возникшей дискуссии депутаты приняли постановление, которым предлагают «рекомендовать запретить пропаганду Хэллоуина в городе Ровно, в том числе наружную рекламу и празднования любых мероприятий в учебных заведениях и культуры коммунальной собственности».

Как сообщала «Фраза», в 2017 году три школьницы из Новояворовска Львовской области всколыхнули общественность, устроив на Хэллоуин вечеринку на кладбище. При этом они выложили в соцсети фотографии с бутылками пива, сигаретами и танцами.

Хэллоуин — праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. Традиционно праздновался в Западной Европе и Америке, однако в ходе процесса глобализации мода на соответствующую атрибутику и ритуалистику распространилась также на многие другие страны мира, в том числе Украину.

Христиане западного толка в большинстве своем спокойно воспринимают праздник из-за его откровенной шуточности и наигранности. Римско-католическая церковь не считает его религиозным, но признаёт его связь с христианством, в связи с чем разрешает отмечать его в любых церковно-приходских школах.

В то же время некоторые христиане критикуют и отвергают празднование Хеллоуина, считая, что его традиции восходят к язычеству и некоторым направлениям оккультизма, противоречащим христианским идеалам. В особенности это касается православных церквей.