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В РПЦ рассказали о встрече с представителем Фанара

В РПЦ рассказали о встрече с представителем Фанара

Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) рассказал о подробностях встречи с главой с главой Американской архиепископии Константинопольского патриархата митрополитом Элпидофором (Ламбриниадисом). Как выяснили журналисты «Фразы», митрополиты имели возможность обменяться мнениями о том, что произошло в мировом Православии.

Комментарий владыки Илариона опубликован на сайте «РИА Новости».

«Я не был инициатором этой встречи. Она состоялась в резиденции Антиохийского архиепископа Америки Иосифа, который любезно пригласил нас обоих на обе. Этому предшествовала посредническая инициатива одного доброго православного христианина — в прошлом канцлера Антиохийской Архиепископии — Чарльза Аджалата, который является организатором моего нынешнего визита в США», — объяснил владыка Иларион.

Архиерей РПЦ отметил, что познакомился с митрополитом Элпидофором в Финляндии, а их знакомство продолжается уже 25 лет. В момент их первой встречи владыка Иларион был иеромонахом, а архиерей Фанара — диаконом.

«Беседуя в резиденции Антиохийского архиепископа в присутствии последнего, мы имели возможность — впервые после решения Константинопольского Синода о даровании автокефалии Украине и последовавшего за этим решения нашего синода о прекращении общения с Константинополем — обменяться мнениями о том, что произошло. И о том, что можно было бы сделать в данной ситуации», — продолжил глава ОВЦС РПЦ.

Митрополит Иларион надеется, что разделения в Православии, возникшие в связи с «украинским вопросом» будут преодолены.
«Мы молимся о сохранении единства Православной церкви. И надеемся на то, что возникшее разделение будет преодолено. [...] Святой Дух неоднократно в истории Церкви наставлял её служителей на правильные решения. Верю, что и в наше время это возможно», — сказал митрополит Иларион.

Архиерей предположил, что его встреча с представителем Константинопольского патриархата не случайно произошла на следующий день после того, как Патриарх Варфоломей объявил о канонизации архимандрита Софрония (Сахарова).

«Верю, что отец Софроний молится за дорогую ему Русскую Церковь, которая его взрастила и воспитала, и за Церковь Константинопольскую, которая приняла его в своё лоно дважды: сначала — когда он приехал на Афон, а затем — когда, находясь в Англии, он оказался в трудных обстоятельствах. Пусть молитва этого угодника Божия поможет нам сохранить единство святых Божиих Церквей, о котором мы молимся за каждой литургией», — подчеркнул глава ОВЦС РПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ заметили, что США становятся похожими на СССР.

Тэги: общество, православие, Константинопольский патриархат, РПЦ, новости православия

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