Лига Европы: «Динамо» и «Александрия» сумели избежать поражений

Сегодня, 24 октября, состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», киевское «Динамо» в родных стенах принимало датский «Копенгаген», а «Александрия» на выезде играла против французского «Сент-Этьена».

И киевляне, и датчане имели перед очной встречей по четыре очка, поэтому победа была крайне важна как одним, так и другим. И уже на первой минуте гости вышли вперед после неразберихи «динамовцев» в собственной штрафной — точным ударом отличился Миерос Сотириу. До перерыва у подопечных Алексея Михайличенко шансов отыграться практически не было, поскольку в атаке у них мало что получалось.

Зато уже в дебюте второй половины встречи счет сравнялся. Цыганков навесил со штрафного и Шабанов, выскочив из-за спин защитников гостей, головой отправил мяч в сетку ворот соперника.

После этого как у одних ворот, так и у других, острота возникала крайне редко, в итоге — закономерная ничья 1:1.

В параллельном матче нашей группы шведский «Мальме» дома обыграл швейцарский «Лугано» со счетом 2:1.

Турнирная таблица:

1. «Копенгаген» — 3 игры / 5 очков;

2. «Динамо» — 3 / 5;

3. «Мальме» — 3 / 4;

4. «Лугано» — 3 / 1.

«Александрия» на выезде играла против довольно крепкого французского «Сент-Этьена» и сумела добыть там ничью. Уже в дебюте встречи подопечные Шарана пропустили гол благодаря точному удару Габриэля Силвы, однако спустя всего несколько минут он же отличился автоголом. В итоге — ничья 1:1.

В параллельной встрече бельгийский «Гент» благодаря «дублю» украинца Романа Яремчука сыграл вничью с немецким «Вольфсбургом» — 2:2.

Турнирная таблица:

1. «Гент» — 3 / 5;

2. «Вольфсбург» — 3 / 5;

3. «Сент-Этьен» — 3 / 2;

4. «Александрия» — 3 / 2.

Ранее «Фраза» сообщала, что во втором туре наши команды также сыграли свои матчи вничью.