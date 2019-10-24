В Запорожье известной активистке средь бела дня всадили нож в грудь

В четверг днем, 24 октября, в Космическом микрорайоне Запорожья произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Европейской напали на активистку Анжелику Белову, занимающую должность руководителя общественной организации «Запорожский ромский центр „Лачо Дром“».

Как написал президент Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфал Хамдани на своей странице в Facebook, после долгой погони злоумышленник догнал Белову в подъезде ее дома и нанес удар ножом в область сердца.

По словам Хамдани, в настоящее время девушка находится на операционном столе и врачи борются за ее жизнь.

Он также обратился к запорожским правоохранителям должным образом отреагировать на происшествие и принять меры к поимке преступника.

Как писала «Фраза», в Ровенской области застрелили адвоката-активистку Майдана.

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