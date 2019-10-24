У Зеленского сделали важное заявление по поводу возврата Коломойскому «ПриватБанка»

В Офисе президента Украины отвергли возможность возвращения национализированного «ПриватБанка» бывшим собственникам. Как выяснили журналисты «Фразы», важное заявление прозвучало на встрече Андрея Богдана с послами стран «Большой семерки».

Как передает пресс-служба ОП, во время беседы стороны обговорили приоритеты проведения экономических реформ, сотрудничество с международными финансовыми организациями и судебную реформу в Украине.

Украинская сторона проинформировала представителей G7 о приоритетах и дальнейших шагах в отношении инициатив, направленных на экономический рост и улучшение инвестиционного климата.

Отмечается, что особое внимание собеседники внимание акцентировали на переговорном процессе с Международным валютным фондом, реформировании банковского сектора, возвращении средств обанкротившихся банков и вероятность т. н. «ренационализации» государственного «ПриватБанка».

«Приняв решение о национализации, государство вложило в Приватбанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что каковы бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам», ‒ заявили представители ОП.

Как писала «Фраза», после встречи Зеленского с Коломойским в центральном офисе Приватбанк начался обыск.

Ранее сообщалось, что суд признал национализацию «Приватбанка» противоречащей Конституции Украины.