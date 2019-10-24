В УПЦ отметили, что разделения в Церкви являются проверкой для верующих

Паника, которая возникла в связи с легализацией Православной Церкви Украины похожа с евангельским эпизодом о маловерии учеников Христа, когда ответом на отчаяние должна стать искренняя вера. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний.

Комментарий владыки опубликован на портале «Православная жизнь».

«Когда случаются испытания, мы начинаем паниковать, пытаясь втянуть и Христа в нашу истерию, а Он спокоен. Неужели мы думаем, что Господь, повелевающий стихиями, не может остановить и прекратить любые поползновения, бессилен защитить Церковь?», — отметил владыка.

Митрополит Антоний подчеркнул, что «с человеческой точки зрения Господь должен тут же покарать раскольников, призвать на них гром и молнию, незамедлительно и жестко отреагировать на происходящее. А Он безмолвствует. Но это не отстранение, в этом безмолвствовании — решение в первую очередь наших проблем. У Бога проблем нет. И Ему не надо их помогать решать. Все проблемы кроются в нашем сердце».

Митрополит Антоний сказал, что приводит к внутренним раздорам.

«Бросаясь в бой с врагом, ненавидя других и не слушая никого, считая себя истиной в последней инстанции, мы забываем о Христе, закрываем для Него свое сердце. В таком случае раскол раскалывает только нас самих», — сказал митрополит.

Владыка рассказал, что лучшее решение для человека — позволить Богу царствовать в своем сердце.

«Господу не нужны наши активные действия, Он хочет царствовать в нашем сердце. И это Царство мы должны добровольно Ему предоставить. По любви к Нему. „Ищите же прежде Царства Божия и правды Его“ (Мф. 6:33). А все остальные проблемы будут решены Богом самым наилучшим и спасительным образом», — процитировал митрополит Евангельские истины.

Владыка Антоний подытожил, что «раскол — это зло, без сомнения, но это еще и проверка нашей с вами веры. В нужный момент Господь все устроит по Своему усмотрению и по нашей вере».

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ рассказали, почему процесс переходов храмов в ПЦУ резко сократился.