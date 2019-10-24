Общение Зеленского с журналистами обошлось бюджету в 3 раза дороже, чем предполагалось

Проведение пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского обошлось Государственному управлению делами в 373 тыс. грн. Как выяснили журналисты «Фразы», большую часть этих денег пришлось потратить на обеспечение съемки.

В частности, как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на ответ Государственное управление делами, ведомству поступили документы на оплату услуг по ресторанному обслуживанию мероприятия на сумму 174396 грн. Еще 198529 грн пришлось оплатить за услуги по техническому обеспечению видео- и аудиосъемки и трансляции.

«Документы на оплату других услуг, связанных с проведением мероприятия, не поступали», — заявили в ведомстве.

Как сообщала «Фраза», 10 октября 2019 года в столичном Kyiv Food Market прошел пресс-марафон при участии президента Украины Владимира Зеленского и около трех сотен журналистов.

Он продолжался около 14 часов и был отмечен Национальным реестром рекордов, как «самая продолжительная в мире пресс-конференция президента».

При этом, по первоначальным подсчетам журналистов, ОПУ потратил на его проведение не менее 130 тыс. грн.