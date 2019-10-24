Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Бывшая мэр Славянска отсудила у Украины 3,5 тыс. евро

Бывшая мэр Славянска отсудила у Украины 3,5 тыс. евро

Европейский суд по правам человека признал, что со стороны Украины имели место нарушения прав бывшей городской головы Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее решение суд принял 24 октября.

Как сообщает «Европейская правда», суд определил, что Украина должна выплатить Штепе 2600 евро моральной компенсации и 1000 евро в качестве компенсации судебных издержек.

Экс-мэр жаловалась суду на то, что ее предварительное заключение и уголовное производство в отношении нее было неоправданно длительным.

ЕСПЧ признал правомочность жалоб Штепы по п. 3 ст. 5 и п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека.

Как сообщала «Фраза», Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии суд многократно отказывался отпускать Штепу из-под стражи, продлевая арест.

4 марта 2015 года в ходе судебного заседания по делу Штепы был оглашен обвинительный акт, в котором, в частности, указано, что Штепа выражала поддержку и уважение сепаратистам, не препятствовала захвату горсовета и позволила боевикам «ДНР» занять город, что привело к оккупации Славянска с 12 апреля по 5 июля 2014 г. Кроме того, Штепа способствовала организации и укреплению незаконных блокпостов.

Штепа отказалась признать себя виновной. В ходе судебного заседания она неоднократно подчеркивала, что начиная с 16 апреля, большую часть времени, когда происходили события в которых ее обвиняют, она находилась в плену. «Я — одна из немногих мэров, который отказался работать на ополченцев. 16 апреля я была захвачена ополченцами. Была в плену 81 день. Ко всем статьям, которые мне инкриминируют прокуратура и СБУ, я не имею никакого отношения... Сегодня Харьковская прокуратура работает не на Украину, она работает на сепаратистов», — заявила Штепа.

14 марта 2016 года во время судебного заседания в Червонозаводском районном суде Харькова Штепа обвинила Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел в захвате Славянска.

21 сентября 2017 года Ленинский районный суд Харькова отпустил из СИЗО и отправил ее под домашний арест с ношением электронного браслета.

В начале 2018 г срок домашнего ареста Штепы подошел к концу и ее отпустили на свободу.

Напомним, 12 апреля 2014 года Неля Штепа выступила в поддержку вооруженных захватчиков городского отдела милиции Славянска.

15 апреля того же года Штепа признала, что ранее поддерживала захватчиков и называла их «нашими ребятами», поскольку была вынуждена сделать это, чтобы «освободить заложников».

На следующий день архиепископ УПЦ МП Горловский и Славянский Митрофан уличил Штепу в двуличии. Отвечая на слова мэра Славянска о том, что в православном духовном центре этого города приютили людей с оружием, он заявил: «Нелли Штепа то заявляет о солидарности с „нашими людьми“, захватившими административные здания в Славянске, то рассказывает об оккупировавших город „зеленых человечках из Крыма“. Можно ли верить заявлениям человека, который практически одновременно утверждает противоположное?».

9 мая 2014 года Штепа вышла на центральную площадь города поздравить горожан с Днем Победы и призвала их прийти на «референдум» 11 мая.

На том же митинге рядом с ней выступали самопровозглашенный мэр Вячеслав Пономарев и «народный губернатор» Донецка Павел Губарев.

Тэги: права человека, Европейский суд по правам человека, политика, криминал, Славянск, Неля Штепа, новости Украины

Комментарии

Статьи

24.10.19 09:32

Хроники «зради». Двойное гражданство

Автор: Александр Карпец

Интервью

18.10.19 12:27

Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
23.10.19 09:10

Коррупционный Люцифер и перспективы инвестиций в Украину

Автор: Ярослав Гришин

Дайджест

Герус не хочет подметать Крещатик
23.10.19 11:34

Герус не хочет подметать Крещатик

Автор: «Бизнес Медиа»

Выбор редакции
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

В Украине стартовал отопительный сезон

В Украине стартовал отопительный сезон
24.10.19 12:00
811
Последние новости
24.10.19 15:28

Ученые объяснили, почему мужчинам нельзя работать слишком много
24.10.19 15:23

Верующие УПЦ отметили память святого, который привез из Афона камни для строительства одесского храма
24.10.19 15:14

Бывшая мэр Славянска отсудила у Украины 3,5 тыс. евро
24.10.19 14:43

Киевляне в тумане протестуют против грязного воздуха в городе
24.10.19 14:19

Большинство украинцев доверяют Церкви, – Опрос
24.10.19 14:14

Со следующей недели в Украине пойдут дожди, возможен мокрый снег
24.10.19 13:50

Стало известно, откуда ехали люди, трупы которых нашли в грузовике на юге Англии
Фото и Видео
Верующие УПЦ отметили память святого, который привез из Афона камни для строительства одесского храма
Верующие УПЦ отметили память святого, который привез из Афона камни для строительства одесского храма
Верующие УПЦ отметили память святого, который привез из Афона камни для строительства одесского храма
Верующие УПЦ отметили память святого, который привез из Афона камни для строительства одесского храма
Киевляне в тумане протестуют против грязного воздуха в городе
Киевляне в тумане протестуют против грязного воздуха в городе
Под Полтавой грузовик эпично врезался в дом: появилось видео момента ДТП
Под Полтавой грузовик эпично врезался в дом: появилось видео момента ДТП
В российском цирке медведь внезапно «вышел из себя»: появилось видео инцидента
В российском цирке медведь внезапно «вышел из себя»: появилось видео инцидента
Президент Бразилии заявил, что Зеленский хочет купить у него военные самолеты
Президент Бразилии заявил, что Зеленский хочет купить у него военные самолеты
«Одолжила»: стало известно, кто и зачем похитил младенца на Киевщине
«Одолжила»: стало известно, кто и зачем похитил младенца на Киевщине
Странный голый мужчина на улицах Днепра озадачил соцсети
Странный голый мужчина на улицах Днепра озадачил соцсети
Момент взрыва гранаты на улице Пушкинской в Киеве попал на видео
Момент взрыва гранаты на улице Пушкинской в Киеве попал на видео
В Киеве маленькая девочка выпрыгнула из окна школы
В Киеве маленькая девочка выпрыгнула из окна школы
Суровый житель Николаева принес бывшей возлюбленной череп из склепа, в котором организовал ночлежку
Суровый житель Николаева принес бывшей возлюбленной череп из склепа, в котором организовал ночлежку
fraza.ua
Новости блогосферы
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.