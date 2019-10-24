Бывшая мэр Славянска отсудила у Украины 3,5 тыс. евро

Европейский суд по правам человека признал, что со стороны Украины имели место нарушения прав бывшей городской головы Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее решение суд принял 24 октября.

Как сообщает «Европейская правда», суд определил, что Украина должна выплатить Штепе 2600 евро моральной компенсации и 1000 евро в качестве компенсации судебных издержек.

Экс-мэр жаловалась суду на то, что ее предварительное заключение и уголовное производство в отношении нее было неоправданно длительным.

ЕСПЧ признал правомочность жалоб Штепы по п. 3 ст. 5 и п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека.

Как сообщала «Фраза», Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии суд многократно отказывался отпускать Штепу из-под стражи, продлевая арест.

4 марта 2015 года в ходе судебного заседания по делу Штепы был оглашен обвинительный акт, в котором, в частности, указано, что Штепа выражала поддержку и уважение сепаратистам, не препятствовала захвату горсовета и позволила боевикам «ДНР» занять город, что привело к оккупации Славянска с 12 апреля по 5 июля 2014 г. Кроме того, Штепа способствовала организации и укреплению незаконных блокпостов.

Штепа отказалась признать себя виновной. В ходе судебного заседания она неоднократно подчеркивала, что начиная с 16 апреля, большую часть времени, когда происходили события в которых ее обвиняют, она находилась в плену. «Я — одна из немногих мэров, который отказался работать на ополченцев. 16 апреля я была захвачена ополченцами. Была в плену 81 день. Ко всем статьям, которые мне инкриминируют прокуратура и СБУ, я не имею никакого отношения... Сегодня Харьковская прокуратура работает не на Украину, она работает на сепаратистов», — заявила Штепа.

14 марта 2016 года во время судебного заседания в Червонозаводском районном суде Харькова Штепа обвинила Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел в захвате Славянска.

21 сентября 2017 года Ленинский районный суд Харькова отпустил из СИЗО и отправил ее под домашний арест с ношением электронного браслета.

В начале 2018 г срок домашнего ареста Штепы подошел к концу и ее отпустили на свободу.

Напомним, 12 апреля 2014 года Неля Штепа выступила в поддержку вооруженных захватчиков городского отдела милиции Славянска.

15 апреля того же года Штепа признала, что ранее поддерживала захватчиков и называла их «нашими ребятами», поскольку была вынуждена сделать это, чтобы «освободить заложников».

На следующий день архиепископ УПЦ МП Горловский и Славянский Митрофан уличил Штепу в двуличии. Отвечая на слова мэра Славянска о том, что в православном духовном центре этого города приютили людей с оружием, он заявил: «Нелли Штепа то заявляет о солидарности с „нашими людьми“, захватившими административные здания в Славянске, то рассказывает об оккупировавших город „зеленых человечках из Крыма“. Можно ли верить заявлениям человека, который практически одновременно утверждает противоположное?».

9 мая 2014 года Штепа вышла на центральную площадь города поздравить горожан с Днем Победы и призвала их прийти на «референдум» 11 мая.

На том же митинге рядом с ней выступали самопровозглашенный мэр Вячеслав Пономарев и «народный губернатор» Донецка Павел Губарев.