Большинство украинцев доверяют Церкви, – Опрос

Больше половины украинцев — 56 % — доверяют Церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом свидетельствуют результаты опроса «Оценка ситуации в стране» социологической группы «Рейтинг».

Результаты опубликованы сегодня на сайте ratinggroup.ua.

Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в течение 19-22 октября, 71% опрошенных отметили, что сегодня Украине больше всего не хватает мира. В решении вопроса войны на Донбассе улучшения увидели 13 % респондентов.

Больше всего украинцы доверяют волонтерам — 69 %.

Сообщается, что опрос проводился среди населения Украины, возрастом от 18 лет и старше. В опросе приняли участие 2,5 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Церкви определили победителей фотоконкурса #моя_осінь_з_УПЦ.