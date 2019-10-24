Стало известно, откуда ехали люди, трупы которых нашли в грузовике на юге Англии

Все погибшие, тела которых нашли в грузовике в британском графстве Эссекс, оказались гражданами Китая. Как выяснили журналисты «Фразы», правоохранители продолжают допрашивать водителя грузовика.

Об этом сообщает ITV News, по подозрению в убийстве арестован 25-летний водитель из города Портадаун в Северной Ирландии. По двум адресам в местном графстве Арма прошли обыски.

При этом полиция опровергла информацию о том, что машина приехала из Болгарии. По данным правоохранителей, контейнер с телами жертв прибыл на территорию Британии в ночь на среду, 23 октября, из бельгийского портового города Зеебрюгге, а тягач — из Северной Ирландии.

Федеральная прокуратура Бельгии уже объявила о начале расследования, но пока не имеет информации, сколько времени прицеп с трупами находился у них в стране.

Как сообщала «Фраза», 23 октября 2019 года британская полиция обнаружила в английском графстве Эссекс, грузовик с 39 трупами. Изначально сообщалось, что он прибыл на территорию государства из Болгарии.