Власти Киева решили немного облегчить жизнь родителей школьников

Киевская городская государственная администрация привлекла к обеспечению безопасности столичных школ коммунальное предприятие «Муниципальная охрана». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе КГГА.

В частности, как сообщил заместитель Валентин Мондриевский, в школах, в которых в течение года работает охрана, чрезвычайных происшествий зафиксировано не было, поэтому есть необходимость введения единых правил доступа на территорию школы для всех.

Мондриевский добавил, что при входе в школу все должны предъявлять документ, удостоверяющий личность, а администрация должна фиксировать вход и выход посторонних людей.

Отметим, что, по данным КГГА, подавляющее большинство личного состава «Муниципальной охраны» — участники боевых действий, ветераны АТО/ООС. На данный момент они занимаются патрулированием ряда городских парков и медицинских учреждений. Коммунальное предприятие также привлекали к охране общественного порядка во время празднования Дня столицы и Дня Киева,

Как сообщала «Фраза», журналисты подсчитали, что стоимость услуг охранной компании в Киеве обходится школам в среднем в 20 тыс. грн в месяц. Как правило, эти расходы ложатся на плечи родителей.