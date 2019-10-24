Со следующей недели в Украине пойдут дожди, возможен мокрый снег

В Украине стремительно портится погода. Как выяснили журналисты «Фразы», после ожидаемого в эти выходные похолодания, уже с понедельника, 28 октября, по стране пойдут дожди.

В частности, осадки ожидаются в Киеве.

Днем по Украине будет еще относительно тепло: 9-17 градусов. На пару градусов выше температура воздуха будет на юго-востоке.

Ночью ожидается до 6-11 градусов.

К середине недели температура воздуха упадет еще на десяток градусов. Возможны заморозки и мокрый снег.

Как писала «Фраза», в ближайший уик-энд в Украине похолодает.

Ранее в Гидрометцентре рассказали украинцам, какой будет грядущая зима.