Ученые объяснили, почему мужчинам нельзя работать слишком много

Ученые из корейского университета Сонгюнгван заявили, что мужчинам нельзя работать слишком много. Как выяснили журналисты «Фразы», это может привести к пикантным последствиям.

Исследователи говорят, что большая загруженность по работе может привести к облысению.

Всего ученые следили за тринадцатью тысячами мужчин в возрасте 20-59 лет. Их поделили на группы в зависимости от длительности рабочей недели: 40 часов, 52 часа и более 52 часов.

В итоге выяснилось, что если в первой группе волосы теряли 2% мужчин, то во второй и третьей – 3% и 4% соответственно.

Особенно быстро лысели молодые трудоголики.

Исследователи говорят, что всеми причиной – стресс: из-за него «волосы переходят в катагенную фазу, в которой волосяная луковица начинает отделяться от фолликула, а также нарушается работа гормональной системы».

Как писала «Фраза», ученые выявили аромат, способный победить облысение.