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Ученые объяснили, почему мужчинам нельзя работать слишком много

Ученые объяснили, почему мужчинам нельзя работать слишком много

Ученые из корейского университета Сонгюнгван заявили, что мужчинам нельзя работать слишком много. Как выяснили журналисты «Фразы», это может привести к пикантным последствиям.

Исследователи говорят, что большая загруженность по работе может привести к облысению.

Всего ученые следили за тринадцатью тысячами мужчин в возрасте 20-59 лет. Их поделили на группы в зависимости от длительности рабочей недели: 40 часов, 52 часа и более 52 часов.

В итоге выяснилось, что если в первой группе волосы теряли 2% мужчин, то во второй и третьей – 3% и 4% соответственно.

Особенно быстро лысели молодые трудоголики.

Исследователи говорят, что всеми причиной – стресс: из-за него «волосы переходят в катагенную фазу, в которой волосяная луковица начинает отделяться от фолликула, а также нарушается работа гормональной системы».

Как писала «Фраза», ученые выявили аромат, способный победить облысение.

Тэги: ученые, здоровье, мир, облысение, работа, мужчина

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