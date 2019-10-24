Составлен топ-50 самых… сексуальных городов мира

Создатели сайта для путешественников Big 7 Travel составили необычный рейтинг. Как выяснили журналисты «Фразы», они определили топ-50 самых сексуальных городов мира для туристов.

Пикантный рейтинг возглавило Майами (США).

О нем сообщается: «Скудно одетые местные жители граничат с песчаными берегами Майами, без сомнения, одного из самых сексуальных городов в мире. Оживленная ночная жизнь, богатая партийная культура и некоторые из самых романтических пейзажей в США, все это делает Майами довольно сексуальным местом для посещения».

Второе место в списке занял Париж, а третье – Денвер.

Составители рейтинга говорят, что на их выбор влияли «данные о частоте занятий сексом и число связанных с сексом запросов в поисковиках».

Также бралось во внимание «количество романтичных заведений и достопримечательностей в городе», а также «данные рейтингов самых сексуальных национальностях и лучших городов для холостяков».

Добавим, что украинские города в рейтинг не попали.

21-е место заняла Москва. О российской столице сообщается: «Российский акцент удивительно сексуален, и, поскольку он является домом для некоторых из самых горячих супермоделей в мире, неудивительно, что Москва входит в список лучших сексуальных городов мира. Должно быть, все эти люди в колготках в Русском национальном балете».

Как писала «Фраза», Украина совершила значительный скачок в авторитетном рейтинге.

Ранее в рейтинге мировой конкурентоспособности выше Украины оказались Албания и Ямайка.