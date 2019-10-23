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Ученые открыли вещество, предотвращающее рак и старение

Ученые открыли вещество, предотвращающее рак и старение

Ученые обнаружили вещество, которое помогает бороться со старением и защищает организм от рака. Как выяснили журналисты «Фразы», исследования провели специалисты из Института Пастера (Франция).

Как пишет MedicalXpress, научная группа провела несколько экспериментов на мышах. Специалисты выяснили, что белок GDF11 помогает имитировать действие диет, которые доказали свою эффективность в предотвращении болезней сердца и онкологических заболеваний.

Кроме того, инъекции GDF11 старым грызунам приводили к восстановлению кровеносных сосудов в мозге и усилению нейрогенеза.

«Эти данные обнадеживают и поддерживают идею использования GDF11 при лечении некоторых метаболических недугов, таких как ожирение и нейродегенеративные заболевания», ‒ отметил один из членов научной группы профессор Пьер-Мари Льедо.

Как писала «Фраза», ученые объяснили, почему раковые опухоли не поддаются лечению.

Ранее медики нашли необычную связь между употреблением алкоголя и аритмией.

Тэги: ученые, медицина, здоровье, рак, онкологические заболевания, Франция, лечение, мир

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