Во Львове дети угодили в реанимацию после масштабной газовой атаки

Во вторник вечером, 22 октября, во Львове произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там в общежитии Ставропигийского высшего профессионального училища произошла газовая атака.

Как передает galinfo, в результате распыления неизвестного токсичного вещества пострадали сразу 13 человек ‒ 12 детей (возрастом 15-16 лет) и 1 взрослый.

Сообщается, что по состоянию на 6-00 среды четверо детей пребывали в реанимации, еще трое ‒ в терапевтическом отделении.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как писала «Фраза», на Николаевщине произошла масштабная газовая атака, целью которой стали дети.

Ранее в Ровно была совершена масштабная газовая атака ‒ «под прицел» попали сотни детей.