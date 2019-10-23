Молодой российский хулиган пойдет под суд за нападение на DziDzio

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу об избиении шоумена Михаила Хомы (aka DziDzio), которое произошло 28 декабря 2018 года. Как выяснили журналисты «Фразы», отвечать перед судом придется лишь одному из участников нападения.

Как передает «Сегодня», долгое время злоумышленники скрывались от органов досудебного расследования. Однако по результатам оперативно-разыскных мероприятий местонахождение одного из подозреваемых ‒ 24-летнего гражданина России ‒ было установлено и его задержали.

За нанесение шоумену телесных повреждений из хулиганских побуждений, ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Местонахождение других лиц, причастных к нападению на DziDzio, устанавливается.

Как писала «Фраза», в Киеве неизвестные на двух джипах жестоко избили DziDzio.

Позднее стали известны подробности нападения на DziDzio.