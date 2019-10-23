В Киеве состоялась встреча украинских депутатов и представителей Союза армян Украины

23 октября, депутаты новосозданной Парламентской группы по межпарламентским связям с Арменией встретились с представителями Союза армян Украины. Об этом сообщает AnalitikaUA.net.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с взаимодействием политических структур с представителями общины, роль Союза армян Украины в укреплении украинско-армянских отношений, возможности дальнейшей интенсификации контактов с экспертными кругами, деятелями науки и культуры.

Глава депутатской группы по межпарламентским связям с Арменией, Народный депутат от фракции «Слуга народа» Артем Дмитрук, позитивно оценил вклад Союза армян Украины в развитие отношений Украины и Армении

Руководитель армянской общины Вилен Шатворян представил деятельность Союза армян Украины, в сфере международной деятельности, инициированные организацией проекты, направленные на активизацию связей двух стран в сфере политики, экономики, науки и культуры.

Участники встречи высказались в пользу частых встреч и обсуждений вопросов, представляющих взаимный интерес.

Группа по межпарламентским связям с Арменией была создана 18 октября в Верховной Раде Украины. Его возглавил Артем Дмитрук, депутат от правящей фракции «Слуга народа». В состав группы входят 12 депутатов.