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Главные новости за 23 октября 2019 года

Главные новости за 23 октября 2019 года

Кличко назвал точную дату, когда в Киеве начнется отопительный сезон. Подключение жилых домов к системе централизованного отопления в Киеве начнется уже в эту пятницу, 25 октября. Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко. «Следующая неделя будет уже холодной», — объяснил мэр, отметив, что запуск системы централизованного отопления продлится десять дней.

Киев вновь окутал едкий смог. В Институте общественного здоровья рассказали, как защититься. Несколько дней подряд в Киеве и области можно наблюдать густой смог. Сегодняшний день не стал исключением. В частности, очень густой туман с едким запахом можно было видеть в районе Южного моста. Как объяснил эколог Александр Соколенко в комментарии «24 каналу», карта уровня содержания угарного газа в воздухе, которая в последнее время активно распространяется в соцсетях, вполне может соответствовать действительности, однако «зависит от ряда показателей, таких как время суток, погодные условия, скорость ветра и тому подобное».

Под Киевом среди бела дня злоумышленники похитили из рук матери 3-месячного младенца. Неизвестные злоумышленники похитили младенца в пос. Коцюбинское на Киевщине. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области. В частности, как сообщается, мать ребенка показала, что а улице познакомилась с людьми, которые представились волонтерами и предложили ей обменять детские вещи. После того, как потерпевшая дала подержать ребенка злоумышленнице, она схватила 3-месячного мальчика и скрылась на легковушке серебристого цвета.

Полиция нашла младенца, похищенного из рук матери под Киевом. Похищенный в Коцюбинском Киевской области младенец найден целым и невредимым. Об этом сообщает полиция Киевской области. В частности, как сообщается, сначала патрульная полиция нашла автомобиль, на котором якобы сбежала неизвестная злоумышленница. А впоследствии установила ее личность и задержала в ходе оперативно-розыскных действий на Софиевской Борщаговке.

В результате взрыва гранаты в самом центре Киева погибли бывший морпех и охранник бара. Вечером вторника, 22 октября, в центре Киева взорвалась граната, жертвами которой стали два человека, еще один пострадал. В частности, как сообщается, инцидент произошел у бара на ул. Пушкинская. В результате погибли двое человек, еще один — получил ранения.

Волонтеры рассказали о новомодном российском оружии на Донбассе. В рамках испытаний новейших вооружений Россия завезла на оккупированную территорию Донбасса специальные электромагнитные ружья. В частности, как сообщается, речь идет об электромагнитных ружьях типа REX 1 производства российского концерна «Калашников», которые подавляют сигнал навигации и связи беспилотных аппаратов.

В киевском супермаркете по торговому залу бегала крыса. Работники признались, что у них их «целая семья». Посетители одного из киевских супермаркетов обнаружили в торговом зале крысу. Об этом сообщил Антон Страшко. По его словам, ЧП произошло в магазине сети «Фуршет». «Зашел и не разминулся с большой крысой, которая бежала из ряда к другому ряду. Сбил ее немного, но она не растерялась и побежала в алкогольный отдел», — написал Страшко, добавив, что работники магазина при этом заявили, что у них живет не одна крыса, «а целая семья — более пяти».

Стало известно, как будет праздноваться 76-я годовщина освобождения Киева. Киев готовится праздновать 76-ю годовщину освобождения от нацистских захватчиков. В КГГА уже озвучили программу мероприятий. Отмечание освобождения нашего города начнется уже в ближайший четверг, 24 октября, когда в колонном зале мэрии, согласно сообщению, состоится «праздничная встреча руководства города с участниками боевых действий, представителями общественных организаций ветеранов войны и труда».

Ночью в Киеве полыхал гигантский пожар. В ночь на среду, 23 октября, в Киеве на улице Новомостицкая, 4 произошел большой пожар. Тут горел частный трехэтажный дом. Пламя охватило все здание и его чердак. Люди говорят, что «дом был почти достроен», и в нем велись ремонтные работы.

В Британии полиция обнаружила грузовик с поистине страшным грузом. Британская полиция обнаружила в английском графстве Эссекс, грузовик с 39 трупами, приехавший из Болгарии. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции. В частности, как сообщается, в ночь на 23 октября в городе Грейс полицейские остановили машину, которая пересекла границу с Великобританией 19 октября в уэльском городе Холихед. Внутри были найдены тела людей. Одно из них, по данным правоохранителей, принадлежит подростку.

«Золотого мальчика» профессионального бокса обвинили в жестоком изнасиловании. Бывшего чемпиона мира по боксу Оскара Де Ла Хойю обвинили в сексуальном насилии. По данным СМИ, иск был подан в суд Калифорни со стороны девушки, с которой он состоял в отношениях. С медсестрой, которой на момент предполагаемого нападения было 29 лет, с Де Ла Хойей она познакомилась в конце 2016 года. Спустя какое-то время они вступили в сексуальные отношения по обоюдному согласию.

Названа десятка «лучших стран» для путешествий в следующем году. Составлена десятка стран, которые признали лучшими для путешествий в грядущем 2020 году. Лучшей страной для путешествий в следующем году признан Бутан. Эксперты портала так говорят об этой стране: «Этот крошечный кусочек гималайского рая дарит посетителям возможность прогуляться по горным тропам, незагрязненными мусором, в компании людей, чьи буддийские верования позволяют им находиться в гармонии с окружающей средой».

Врачи рассказали, как правильно пить чай. Всем любителям чая поведали, как правильно его употреблять. Сделали это российские диетологи. В чае содержатся «антиоксиданты, которые предотвращают старение, защищают сердечно-сосудистую систему, препятствуют образованию некоторых видов опухолей и оказывают благотворное влияние на зрение».

Тэги: Киев, труп, пожар, изнасилование, общество, Великобритания, взрыв, граната, Виталий Кличко, здоровье, мир, чай, младенец, путешествие, отопительный сезон, бокс, годовщина, спорт, освобождение, похищение, криминал, экология, смог, крыса, АТО, новости Украины

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